WhatsApp kennt also trotz verschlüsselter Kommunikation deine:



📞 Kontakt-Informationen (E-Mail, Handynummer)



👥 Kontakte (Namen und Handynummern deiner Kontakte im Adressbuch)



📍 Standort-Informationen (via IP-Adresse, GPS, Bluetooth-Signale, WLAN-Zugangspunkte, Beacons und Funkzellentürme)



💰 Nutzungs-Informationen (wie du WhatsApp nutzt, wie du mit anderen interagierst, z.B. auch wenn du mit einem Unternehmen interagierst sowie Zeitpunkt, Häufigkeit und Dauer deiner Aktivitäten oder auch wann du WhatsApp zum letzten Mal genutzt hast)



🕵️‍♂️📱 Geräte- und Verbindungsdaten (Geräte-ID, also eine eindeutige ID für Werbezwecke plus weitere Informationen zu deinem Gerät und Betriebssystem, Browser, Batteriestand, Signalstärke, Mobilfunk- oder Internetanbieter, Sprache und Zeitzone, IP-Adresse etc.)



⚙️ Diagnosedaten (Absturzberichte etc.)



🛍️ Einkaufs-Historie (in einigen Ländern)



💳 Zahlungsmethoden (in einigen Ländern)