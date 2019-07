Leben

Costa Cordalis ist tot – der Schlagerstar stirbt im Alter von 75 Jahren

Bild: EPA/DPA

Trauer um Costa Cordalis. Der Schlagerstar verstarb im Alter von 75 Jahren. Das bestätigte sein Sohn Lucas dem Kölner «Express» mit den Worten: «Wir sind alle tieftraurig über den Verlust. Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für andere eingesetzt hat. Er wollte die Menschen glücklich machen und das ist ihm auch gelungen. Er wird uns allen sehr fehlen.»

Cordalis starb am Dienstagnachmittag im Kreise seiner Familie auf Mallorca. Zur Todesursache hat die Familie bisher noch nichts gesagt. Der Musiker hatte zuletzt allerdings mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Sein grösster Hit war «Anita» Video: YouTube/costacordalisVEVO

Cordalis kam 1944 in Griechenland zur Welt. Mit 16 Jahren zog er nach Frankfurt. Nach dem Abitur begann er, Philosophie und Germanistik zu studieren, schloss jedoch nicht ab. 1965 coverte er den Elvis-Song «Crying in the Chapel» unter dem Titel «Du hast ja Tränen in den Augen». 1976 schrieb er seinen Hit «Anita».

2004 wurde er zum ersten Dschungelkönig gewählt bild: RTL

1985 startete er an der Nordischen Skiweltmeisterschaft in Seefeld im Tirol im Langlauf für Griechenland. Cordalis war zweimal griechischer Landesmeister im Langlauf.

2004 wurde er zum ersten deutschen Dschugelkönig gewählt. Das Preisgeld von 28'000 Euro spendete er der deutschen Krebshilfe.

Er war verheiratet und hatte mit seiner Frau Ingrid drei Kinder. Sein Sohn Lucas ist heute mit dem deutschen Reality-Starlet Daniela Katzenberger verheiratet. Costa Cordalis lebte zuletzt auf Mallorca im Küstenort Santa Ponça. Bereits im März hatte er einen Schlaganfall erlitten.

Costa Cordalis 1994 Bild: DPA

Mit seiner Schwiegertochter Daniela Katzenberger bild: via facebook/daniela katzenberger

Lucas Cordalis mit Sophia und Daniela Bild: EPA/DPA

