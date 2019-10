Leben

Trailer-Analyse: Alle Details, die du bei «Star Wars 9» übersehen hast



«Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers» – Das verraten die Trailer-Details über den Film

«Episode IX» bringt uns die letzte Schlacht zwischen Widerstand und Erster Ordnung. Die letzte Konfrontation zwischen Rey und Kylo Ren. Und... den Imperator, huch!

Alles hat ein Ende, nur «Star Wars» hat... drei. Mit dem Kinostart von «Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers» am 18. Dezember 2019 feiert der Weltraum-Epos nun schon zum dritten Mal sein (vorerst...?) grosses Finale.

Und doch fühlt es sich diesmal endgültiger an als zuvor, denn «Episode IX» soll die Skywalker-Saga abschliessen – die mit Luke und Leia in der Original-Trilogie begann, uns in den Prequels in Anakins Verwandlung zu Darth Vader einweihte und uns nun in den Sequels durch Ben Solo/Kylo Ren am Erbe des Skywalker-Clans teilhaben lässt.

Bild: Walt Disney/Lucasfilm

Der Kinostart von «Der Aufstieg Skywalkers» ist nur noch zwei Monate entfernt. Höchste Zeit also für den finalen Trailer zum Film. Gestern, am 21. Oktober, erschien er – und ehrte mit diesem Datum gleichzeitig die verstorbene Carrie Fisher (Leia), die an diesem Tag 63 Jahre alt geworden wäre.

Knapp zweieinhalb Minuten ist der Trailer lang und steckt voller Hinweise darauf, was uns in «Episode IX» erwarten könnte. Wir haben mal ganz genau hingesehen...

Bevor wir uns in die Analyse stürzen, hier der Trailer:

Was verrät uns der Trailer?

Aus vorherigen Trailern wussten wir es bereits: Der Todesstern kehrt (mal wieder) zurück. Das Wrack eines der beiden in «Episode IV» und «Episode VI» zerstörten Todessterne rostet offenbar seit Jahrzehnten auf einem Meeresplaneten. Wie es dort hinkam, wissen wir nicht – der neue Trailer lässt allerdings eine Verbindung mit dem Waldmond Endor vermuten, wo der letzte Todesstern das Zeitliche segnete.

Bild: Walt Disney/Screenshot Star Wars Deutschland

In «Episode IX» läuft alles auf die finale Konfrontation zwischen dem Widerstand und der Ersten Ordnung hinaus. Beide Seiten wappnen sich für den Kampf – doch während Kylo Ren im Trailer völlig allein zu sein scheint, schart Rey ihre Verbündeten um sich.

Der Film führt nun auch endlich das Trio aus Rey, Finn und Poe zusammen, die sich an Bord eines Schiffes, das nicht der Millenniumfalke zu sein scheint, offenbar von C-3PO verabschieden.

Bild: Walt Disney/Screenshot Star Wars Deutschland

Diverse Kabel ragen aus seinem Hinterkopf, und die Vermutung liegt nahe, dass er – wie K-2SO in «Rogue One» – an das Raumschiff angeschlossen und seine Künstliche Intelligenz in dessen System eingespeist wird.

Wird uns C-3PO am Ende verlassen? Zum Skywalker-Finale würde es passen, den (neben R2-D2) einzigen Stammgast jedes Haupt-«Star Wars»-Films sterben zu lassen; auf einen Abschied können wir uns zumindest mit Sicherheit einstellen. Nach Carrie Fishers Tod schnitt Regisseur J. J. Abrams aus nicht verwendeten Szenen aus «Episode VII» einen emotionalen Moment zwischen Rey und Leia zusammen, der auch schon im letzten Trailer zu sehen war.

Bild: Walt Disney/Screenshot Star Wars Deutschland

Zum Ende von «Episode VIII» sah es so aus, als sei der Widerstand effektiv am Ende; ein Grossteil der Flotte war zerstört worden. In den Szenen des neuen Trailers wird aber ersichtlich, dass sich für die letzte Schlacht Rebellen aus allen Ecken des Universums zusammenrotten:

Bild: Walt Disney/Screenshot Star Wars Deutschland

Bild: Walt Disney/Screenshot Star Wars Deutschland

Es kommt, wie es kommen muss: Widerstand und Erste Ordnung kollidieren, und das Ganze eskaliert so weit, dass Finn, eine neue Widerstandskämpferin namens Jannah (rechts) und ihre Verbündeten irgendwann auf dem Rücken von Weltraum-Pferden (sogenannten «Orbaks») auf einem Sternenzerstörer galoppieren. Etwas Derartiges hat «Star Wars» jedenfalls noch nicht gesehen, so viel ist sicher...

Bild: Walt Disney/Screenshot Star Wars Deutschland

Währenddessen kümmert sich Rey um die wirklich «grossen» Bösen: Kylo Ren und... nein, dazu kommen wir gleich noch. Auf dem rostigen Wrack des Todessterns konfrontiert sie den Mann, der offenbar zum zweiten Mal versucht, sie auf seine Seite zu ziehen.

Bild: Walt Disney/Screenshot Star Wars Deutschland

Bild: Walt Disney/Screenshot Star Wars Deutschland

Auf ihr genervtes «Die Leute sagen mir ständig, dass sie mich kennen. Niemand kennt mich» entgegnet Kylo frech: «Ich schon.» #Reylo-Fans in aller Welt dürfen daraufhin jubeln, denn im Laufe des Films scheinen die beiden doch zu einer Übereinkunft zu kommen – und zerstören gemeinsam eine Figur, die den bröselnden Darth-Vader-Helm zu tragen scheint.

Bild: Walt Disney/Screenshot Star Wars Deutschland

Auf die zaghafte Kooperation von Rey und Ren scheint auch das Voice-over hinzudeuten, als eine finstere Stimme spricht: «Lange habe ich darauf gewartet, und jetzt kommt ihr gemeinsam. Das ist euer Verderben.» Wer steckt dahinter? Wer aufmerksam hinhört – und in den letzten Monaten alle «Star Wars»-Meldungen verfolgt hat –, weiss: Diese Stimme gehört dem Imperator höchstpersönlich. Kaum ist Snoke tot, ist Palpatine wieder da, und mit ihm sein altes Wohnzimmer.

Bild: Walt Disney/Screenshot Star Wars Deutschland

Bild: Walt Disney/Screenshot Star Wars Deutschland

Der Trailer entlässt uns mit einer gruseligen Szene, in der sich Rey allein einer vermummten Gestalt, die auf ebenjenem Thron zu sitzen scheint, gegenüber findet. Der Raum, in dem sie steht, sieht allerdings so weitläufig und mystisch aus, dass die Vermutung nahe liegt, es könnte sich – wieder einmal – um eine von Reys Visionen handeln.

Bild: Walt Disney/Screenshot Star Wars Deutschland

Visionen und Erscheinungen wird es im Film genug geben, denn auch Luke Skywalker kehrt offenbar nach seinem Tod – zumindest als Geist – zurück. «Sich der Angst zu stellen», rät er Rey, «das ist das Schicksal eines Jedi. Dein Schicksal.»

Da bleibt abschliessend nur zu sagen: Sich dem Trilogie-Finale zu stellen, das ist das Schicksal eines Fans. Dein Schicksal.

Habt ihr eigene Theorien zum Trailer? Immer her damit – in der Kommentarspalte!

