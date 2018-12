Leben

Adventskalender – in diesen 24 Cartoons wirst du dich wiedererkennen



Diese Cartoons beschreiben die Adventszeit in der Schweiz perfekt

Samuel Schuhmacher ist ein Schweizer Illustrator – und er hat wahrscheinlich gerade so was wie den coolsten Adventskalender von 2018 gezeichnet. Sofort fühlt man sich beim Durchswipen der Cartoons an die eigene Schulzeit erinnert. Lehrer, Eltern und Zivis dürften sich ebenfalls selber wiedererkennen.

Unter jedem Instagram-Post verstecken sich zehn Cartoons, du musst einfach nach rechts wischen. Jeder Tag beinhaltet eine Mini-Story, die Geschichte geht jedoch weiter bis zum 24. Viel Spass!

Es geht los

«Guete Sunntig mitenand»

Neulich auf dem Schulweg

Riesentheater

«Zäni-Pause»

«Samichlaus du liebe Maa ...»

Auf dem Pausenplatz

«Bim Poschte»

Sonntag, Sonntag ...

«Guezli bringe»

Heute Morgen in der Schule

«Nnnääh! – Mittwoch Nachmittag ...»

Team-Essen

«Klimaerwärmig ahoi!»

Oh Tannenbaum

Erster Schnee

«The ring thing»

Neulich im Schulzimmer

«D Schwöschter vom Sepp isch en D ...»

«Luusbuebe»

«D'Sau uselah»

«Chinder-Philosophie»

Sunntigsverchauf

«Frohi Wienacht!»

