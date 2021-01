Leben

Astronomie

Aufnahmen von Polarlichtern, wie du sie vermutlich noch nie gesehen hast



14 Bilder von Polarlichtern, wie du sie vermutlich noch nie gesehen hast

Viele träumen davon, einmal im Leben die Nordlichter zu sehen. Da wir derzeit nicht reisen sollten, kommen uns die Bilder des Naturspektakels aus einem ganz anderen Winkel gerade recht.

Die Internationale Raumstation (ISS) befand sich in einer Umlaufbahn mit einer Höhe von 264 Meilen über dem Nordatlantik, als diese Aufnahmen der Polarlichter über den Städten von Schweden und Finnland aufgenommen wurden.

Wie entstehen die Lichter überhaupt? Hauptverantwortlich dafür ist die Sonne, die ständig einen Strom von geladenen Teilchen von sich wegstösst – pro Sekunde verliert sie so rund eine Million Tonnen an Masse. Dieser Sonnenwind genannte Teilchenstrom besteht vornehmlich aus Protonen, Elektronen und Heliumkernen und verursacht so die sichtbaren Polarlichter.

Und noch mehr Bilder:

(cst)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Seltenes Phänomen: Wasserhose wirbelt über den Zürichsee Wunderschöne Aufnahmen des Polarlichts von der ISS Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter