9 Grafiken und Statistiken zum Elektroauto in der Schweiz 2018



9 Grafiken rund um das Elektroauto in der Schweiz

Die Autobranche scheint dem Elektrotrend verfallen zu sein. Weltweit tüfteln die Hersteller an neuen Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb. Auch in der Schweiz sind Tesla und Co. in den Medien allgegenwärtig. Doch wie sieht es in der Realität aus? Unsere Grafiken zeigen dir, wie weit die Elektrofahrzeuge in der Schweiz schon vorgedrungen sind.

Marktanteil von Personenwagen mit Elektroantrieb 2018 im Ländervergleich

Anmerkung: Norwegen hat in Europa den mit Abstand höchsten Marktanteil bei Elektroautos. Dies kommt daher, weil in Norwegen Elektrofahrzeuge durch Vergünstigungen in diversen Bereichen massiv gefördert werden. Beispielsweise bezahlte man 2018 auf Elektroautos keine Mehrwertsteuer und niedrigere Motorfahrzeugsteuern und auch das Aufladen sowie Parkieren war mit Elektroautos gratis.

Hinweis: Die nachfolgenden Angaben beziehen sich immer auf die Schweiz.

Die erfolgreichsten Elektroautos 2018 nach Immatrikulationszahlen

Bild: watson | quelle verkaufszahlen: auto schweiz, quelle verkaufspreise: herstellerangaben (stand 18.02.2019

Die erfolglosesten Elektroautos 2018 nach Immatrikulationszahlen

Bild: watson| quelle verkaufszahlen: auto schweiz, quelle verkaufspreise: herstellerangaben (stand 18.02.2019)

Neu zugelassene Elektroautos in den letzten 10 Jahren

Bild: watson | quelle: bundesamt für statistik

2018 kam ein Elektroauto auf 439 Einwohner

Bild: watson | quelle: bundesamt für statistik

So viele Elektroautos waren 2018 in den Kantonen pro 1000 Einwohner immatrikuliert

Bild: watson | quelle: bundesamt für statistik

So viele öffentlich zugängliche Ladestationen waren 2018 verfügbar

Bild: watson | quelle: european alternative fuels observatory

Anzahl Schnell-Ladestationen pro 100 Kilometer Autobahn von 2012 bis 2018

Bild: watson | european alternative fuels observatory

So viele Elektroautos mussten sich 2012 bis 2018 eine Ladestation teilen

China ist der Marktführer für Elektroautos: Video: srf/SDA SRF

Kalaschnikow baut Elektroauto:

