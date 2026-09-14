Los! Zugreifen! Kleine, aber feine Japaner!
Das Goodwood Revival ist eines der wichtigsten jährlichen Ereignisse für alle, die sich nicht nur für alte Autos interessieren, sondern für die gesamte bunte Welt des Vintage-Lifestyles. Da versammeln sich Abertausende Leute rund um die Rennstrecke auf dem Anwesen des Herzogs von Richmond im südenglischen Goodwood, allesamt in stylishe Vintage-Garderobe gekleidet, und frönen etwas, das letztendlich eine riesige Party ist … einfach mit Motorsportrennen.
Ehemalige und aktuelle Grand-Prix-Gewinner, Rallyefahrer und andere Rennsportlegenden setzen sich hinter das Steuer von Autos aus allen Epochen und schenken sich auf der Rennstrecke nichts – in urigen, Feuer speienden Vehikeln aus den 1910er-Jahren bis hin zu Tourenwagen aus den 70er-Jahren. Leute, glaubt mir, einen ehemaligen F1-Weltmeister in einem millionenschweren Ferrari aus dem Jahr 1960 driften zu sehen, ist ein unvergesslicher Anblick.
Auch Teil des Anlasses ist jene grosse Auktion, die vom renommierten Autoauktionshaus Bonhams veranstaltet wird (heuer am 19. September ab 10:30 Uhr britische Zeit). Und in diesem Jahr gibt es eine ganze Reihe, sagen wir mal, unerwarteter Autos. Nicht, dass die üblichen Verdächtigen fehlen würden – wunderschöne Klassiker, seltene Luxus-Oldtimer, geschichtsträchtige Rennwagen. Dieser 1962er Aston Martin DB4 Vantage Convertible, etwa, …
... für den das Auktionshaus einen Verkaufspreis zwischen 770'000 und 990'000 Franken (!) erwartet. Oder dieser Rolls-Royce Phantom II Continental Drophead Coupé with Coachwork by Thrupp & Maberly (wow – nur schon die Modellbezeichnung hört sich teuer an) aus dem Jahr 1933.
Zwischen 150'000 und 210'000 Franken wird hier erwartet.
Aber das Schöne an der Goodwood-Auktion ist, dass es auch etliche Vehikel für bedeutend weniger Geld im Angebot hat. Diese sind vielleicht nicht so luxuriös wie der obige Rolls, aber nicht minder spannend. Unter dem Titel The Connoisseurs' Collection (die Sammlung für Kenner) nämlich, sind heuer eine ganze Reihe Vintage-Kei-Cars aus Japan angeboten.
Und die sind schlicht SOWAS VON cool.
Etwa:
1966 Mazda P360 Carol Saloon
Ach, schaut euch nur schon dieses Intérieur an!
Schätzpreis: CHF 8'800 – 13'000
Hier kannst du mitbieten.
1966 Toyota Sports 800 Coupé
Kei-Car – aber als Sportwagen! Und guckt mal diese Design-Details!
Schätzpreis: CHF 22'000 – 33’000
Hier kannst du mitbieten.
1961 Subaru 360 Deluxe
Jö – die US-amerikanische Werbekampagne vermarktete das Autöli damals als «billig und hässlich». Beim Letzteren sind wir anderer Meinung. Aber immerhin: «Subaru makes sense» – Subaru macht Sinn.
Schätzpreis: CHF 8'500 – 13’000
Hier kannst du mitbieten.
1969 Mitsubishi 500 Saloon
Aussen schlicht, innen ... ebenfalls. Aber in Pink!
Schätzpreis: CHF 6'500 – 10’000
Hier kannst du mitbieten.
1969 Suzuki Fronte 360 Deluxe
Hier müssen wir euch auch kurz das Intérieur zeigen! Roooooooot!
Schätzpreis: CHF 3'500 – 5’500
Hier kannst du mitbieten.
1935 Datsun Roadster
Okay, dieses Auto wird als «Projekt» verkauft. Will heissen: Es muss noch restauriert werden. Die Fahrtrichtungsanzeiger scheinen aber schon mal zu funktionieren.
Schätzpreis: CHF 6'500 – 10’000
Hier kannst du mitbieten.
1965 Toyota Publica 700 DX
Klein, sparsam, zuverlässig (weil Toyota) – und erst noch super stylish! Was will man noch mehr? Zumal dies die schickere Ausstattungsvariante ist – «Deluxe»!
Schätzpreis: CHF 6'500 – 10’000
Hier kannst du mitbieten.
1976 Suzuki Fronte Coupé
Etwas 1970er-Normcore-Ästhetik gefällig? Bitte sehr!
Schätzpreis: CHF 3'500 – 5’500
Hier kannst du mitbieten.
Oh, und: Guckt mal dieses Motörchen! Ein wahres Schmuckstück japanischer Ingenieurskunst!
Ohnehin sind jene Kleinstmotoren in ihrer Schlichtheit und intelligenten technischen Auslegung nur schon ästhetisch eine wahre Freude! Hier etwa der oben gezeigte Toyota Publica:
Hier der Mazda P360 Carol:
Wie gesagt, am 19. September könnt ihr mitbieten! Um 11:30 Uhr Schweizer Zeit geht's los.
Okay und nun für alle, die vielleicht doch ein etwas grösseres Budget zur Verfügung haben, wäre noch das hier im Angebot:
Enzo Ferraris Sonnenbrille
Gli occhiali del Commendatore! Doch, doch – guckt:
Die Fotos sind vom Grand Prix von Italien 1966 …
… womit die angebotene Brille mindestens 60 Jahre alt sein muss. Enzos Brille … irgendwie schonocool. Aber nicht ganz billig:
Schätzpreis: CHF 33'000 – 55'000
Hier kannst du mitbieten.