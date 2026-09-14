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Goodwood-Auktion: Seltene japanische Kleinst-Autos im Angebot

c.1965 Toyota Publica 700 DX Saloon Registration no. Not UK registered Chassis no. 4-UP10-100568 Engine no. U96377 Estimate: £6,000 - £9,000 CHF 6&#039;600 - CHF 9&#039;900 https://cars.bonhams.com/ ...
Bild: bonhams

Los! Zugreifen! Kleine, aber feine Japaner!

Und … Enzo Ferraris Sonnenbrille. Hey, bei der diesjährigen Oldtimer-Auktion am Goodwood Revival hat es kurlige Schnäppchen dabei.
14.09.2026, 04:5514.09.2026, 04:55
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Das Goodwood Revival ist eines der wichtigsten jährlichen Ereignisse für alle, die sich nicht nur für alte Autos interessieren, sondern für die gesamte bunte Welt des Vintage-Lifestyles. Da versammeln sich Abertausende Leute rund um die Rennstrecke auf dem Anwesen des Herzogs von Richmond im südenglischen Goodwood, allesamt in stylishe Vintage-Garderobe gekleidet, und frönen etwas, das letztendlich eine riesige Party ist … einfach mit Motorsportrennen.

Video: YouTube/Goodwood Road & Racing

Ehemalige und aktuelle Grand-Prix-Gewinner, Rallyefahrer und andere Rennsportlegenden setzen sich hinter das Steuer von Autos aus allen Epochen und schenken sich auf der Rennstrecke nichts – in urigen, Feuer speienden Vehikeln aus den 1910er-Jahren bis hin zu Tourenwagen aus den 70er-Jahren. Leute, glaubt mir, einen ehemaligen F1-Weltmeister in einem millionenschweren Ferrari aus dem Jahr 1960 driften zu sehen, ist ein unvergesslicher Anblick.

Auch Teil des Anlasses ist jene grosse Auktion, die vom renommierten Autoauktionshaus Bonhams veranstaltet wird (heuer am 19. September ab 10:30 Uhr britische Zeit). Und in diesem Jahr gibt es eine ganze Reihe, sagen wir mal, unerwarteter Autos. Nicht, dass die üblichen Verdächtigen fehlen würden – wunderschöne Klassiker, seltene Luxus-Oldtimer, geschichtsträchtige Rennwagen. Dieser 1962er Aston Martin DB4 Vantage Convertible, etwa, …

LOT 263 1962 Aston Martin DB4 Series IV Vantage Convertible Registration no. 225 EXN Chassis no. DB4C/1072/R Engine no. 370/1030/SS Estimate: £700,000 - £900,000 CHF 770&#039;000 - CHF 990&#039;000 ...
Bild: bonhams

... für den das Auktionshaus einen Verkaufspreis zwischen 770'000 und 990'000 Franken (!) erwartet. Oder dieser Rolls-Royce Phantom II Continental Drophead Coupé with Coachwork by Thrupp & Maberly (wow – nur schon die Modellbezeichnung hört sich teuer an) aus dem Jahr 1933.

1933 Rolls-Royce Phantom II Continental Drophead Coupé Coachwork by Thrupp &amp; Maberly Chassis no. 3MW Engine no. FG 55 Estimate: £140,000 - £190,000 CHF 150&#039;000 - CHF 210&#039;000 https://ca ...
Bild: bonhams

Zwischen 150'000 und 210'000 Franken wird hier erwartet.

Aber das Schöne an der Goodwood-Auktion ist, dass es auch etliche Vehikel für bedeutend weniger Geld im Angebot hat. Diese sind vielleicht nicht so luxuriös wie der obige Rolls, aber nicht minder spannend. Unter dem Titel The Connoisseurs' Collection (die Sammlung für Kenner) nämlich, sind heuer eine ganze Reihe Vintage-Kei-Cars aus Japan angeboten.

Kei-Car (軽自動車, keijidōsha wörtl. «leichtes Automobil») ist eine japanische Fahrzeugklasse, die bis heute stetig etwa ein Drittel der jährlichen Neuwagenverkäufe ausmacht. Sie dürfen höchstens 3,39 Meter lang und 1,475 Meter breit sein, der Motor darf höchstens 660 cm³ Hubraum haben. Mit der Zulassung als Kei-Car gehen ein Steuerabschlag und die Befreiung vom Parkplatznachweis einher.
infobox image
Bild: bonhams

Und die sind schlicht SOWAS VON cool.

Etwa:

1966 Mazda P360 Carol Saloon

c.1966 Mazda P360 Carol Saloon Registration no. Not UK registered Chassis no. KPDA 250923 Engine no. DA-1616 Estimate: £8,000 - £12,000 CHF 8&#039;800 - CHF 13&#039;000 https://cars.bonhams.com/auct ...
Bild: bonhams

Ach, schaut euch nur schon dieses Intérieur an!

c.1966 Mazda P360 Carol Saloon Registration no. Not UK registered Chassis no. KPDA 250923 Engine no. DA-1616 Estimate: £8,000 - £12,000 CHF 8&#039;800 - CHF 13&#039;000 https://cars.bonhams.com/auct ...
Bild: bonhams

Schätzpreis: CHF 8'800 – 13'000
Hier kannst du mitbieten.

1966 Toyota Sports 800 Coupé

c.1966 Toyota Sports 800 Coupé Registration no. Not UK registered Chassis no. UP15-12793 Engine no. 2U590029 Estimate: £20,000 - £30,000 CHF 22&#039;000 - CHF 33&#039;000 https://cars.bonhams.com/au ...
Bild: bonhams

Kei-Car – aber als Sportwagen! Und guckt mal diese Design-Details!

c.1966 Toyota Sports 800 Coupé Registration no. Not UK registered Chassis no. UP15-12793 Engine no. 2U590029 Estimate: £20,000 - £30,000 CHF 22&#039;000 - CHF 33&#039;000 https://cars.bonhams.com/au ...
Bild: bonhams

Schätzpreis: CHF 22'000 – 33’000
Hier kannst du mitbieten.

1961 Subaru 360 Deluxe

c.1961 Subaru 360 Deluxe Microcar Registration no. Not UK registered Chassis no. K111-258603 Engine no. EK32-600859 Estimate: £8,000 - £12,000 CHF 8&#039;800 - CHF 13&#039;000 https://cars.bonhams.c ...
Bild: bonhams

Jö – die US-amerikanische Werbekampagne vermarktete das Autöli damals als «billig und hässlich». Beim Letzteren sind wir anderer Meinung. Aber immerhin: «Subaru makes sense» – Subaru macht Sinn.

subaru usa werbung hässlich billig auto
Bild: obi/watson

Schätzpreis: CHF 8'500 – 13’000
Hier kannst du mitbieten.

1969 Mitsubishi 500 Saloon

1969 Mitsubishi 500 Saloon Registration no. Not UK registered Chassis no. 60-A10-01688 Engine no. NE19A-02020 Estimate: £6,000 - £9,000 CHF 6&#039;600 - CHF 9&#039;900 https://cars.bonhams.com/aucti ...
Bild: bonhams

Aussen schlicht, innen ... ebenfalls. Aber in Pink!

1969 Mitsubishi 500 Saloon Registration no. Not UK registered Chassis no. 60-A10-01688 Engine no. NE19A-02020 Estimate: £6,000 - £9,000 CHF 6&#039;600 - CHF 9&#039;900 https://cars.bonhams.com/aucti ...
bild: bonhams

Schätzpreis: CHF 6'500 – 10’000
Hier kannst du mitbieten.

1969 Suzuki Fronte 360 Deluxe

c.1969 Suzuki Fronte 360 Deluxe Microcar Registration no. Not UK registered Chassis no. LC10 183605 Estimate: £3,000 - £5,000 CHF 3&#039;300 - CHF 5&#039;500 https://cars.bonhams.com/auction/31857/l ...
Bild: bonhams

Hier müssen wir euch auch kurz das Intérieur zeigen! Roooooooot!

c.1969 Suzuki Fronte 360 Deluxe Microcar Registration no. Not UK registered Chassis no. LC10 183605 Estimate: £3,000 - £5,000 CHF 3&#039;300 - CHF 5&#039;500 https://cars.bonhams.com/auction/31857/l ...
Bild: bonhams

Schätzpreis: CHF 3'500 – 5’500
Hier kannst du mitbieten.

1935 Datsun Roadster

c.1935 Datsun Roadster Project Registration no. Not UK registered Chassis no. 17-24321 Engine no. 147239 Estimate: £6,000 - £9,000 CHF 6&#039;600 - CHF 9&#039;900 https://cars.bonhams.com/auction/31 ...
Bild: bonhams

Okay, dieses Auto wird als «Projekt» verkauft. Will heissen: Es muss noch restauriert werden. Die Fahrtrichtungsanzeiger scheinen aber schon mal zu funktionieren.

c.1935 Datsun Roadster Project Registration no. Not UK registered Chassis no. 17-24321 Engine no. 147239 Estimate: £6,000 - £9,000 CHF 6&#039;600 - CHF 9&#039;900 https://cars.bonhams.com/auction/31 ...
Bild: bonhams

Schätzpreis: CHF 6'500 – 10’000
Hier kannst du mitbieten.

1965 Toyota Publica 700 DX

c.1965 Toyota Publica 700 DX Saloon Registration no. Not UK registered Chassis no. 4-UP10-100568 Engine no. U96377 Estimate: £6,000 - £9,000 CHF 6&#039;600 - CHF 9&#039;900 https://cars.bonhams.com/ ...
Bild: bonhams

Klein, sparsam, zuverlässig (weil Toyota) – und erst noch super stylish! Was will man noch mehr? Zumal dies die schickere Ausstattungsvariante ist – «Deluxe»!

1965 Toyota Publica 700 DX Saloon Registration no. Not UK registered Chassis no. 4-UP10-100568 Engine no. U96377 Estimate: £6,000 - £9,000 CHF 6&#039;600 - CHF 9&#039;900 https://cars.bonhams.com/au ...
Bild: bonhams

Schätzpreis: CHF 6'500 – 10’000
Hier kannst du mitbieten.

1976 Suzuki Fronte Coupé

c.1976 Suzuki Fronte Coupé Registration no. Not UK registered Chassis no. LC10W-323272 Estimate: £3,000 - £5,000 CHF 3&#039;300 - CHF 5&#039;500 https://cars.bonhams.com/auction/31857/lot/212/c1976- ...
Bild: bonhams

Etwas 1970er-Normcore-Ästhetik gefällig? Bitte sehr!

Schätzpreis: CHF 3'500 – 5’500
Hier kannst du mitbieten.

Oh, und: Guckt mal dieses Motörchen! Ein wahres Schmuckstück japanischer Ingenieurskunst!

c.1976 Suzuki Fronte Coupé Registration no. Not UK registered Chassis no. LC10W-323272 Estimate: £3,000 - £5,000 CHF 3&#039;300 - CHF 5&#039;500 https://cars.bonhams.com/auction/31857/lot/212/c1976- ...
Bild: bonhams

Ohnehin sind jene Kleinstmotoren in ihrer Schlichtheit und intelligenten technischen Auslegung nur schon ästhetisch eine wahre Freude! Hier etwa der oben gezeigte Toyota Publica:

c.1965 Toyota Publica 700 DX Saloon Registration no. Not UK registered Chassis no. 4-UP10-100568 Engine no. U96377 Estimate: £6,000 - £9,000 CHF 6&#039;600 - CHF 9&#039;900 https://cars.bonhams.com/ ...
Bild: bonhams

Hier der Mazda P360 Carol:

1966 Mazda P360 Carol Saloon Registration no. Not UK registered Chassis no. KPDA 250923 Engine no. DA-1616 Estimate: £8,000 - £12,000 CHF 8&#039;800 - CHF 13&#039;000 https://cars.bonhams.com/auctio ...
Bild: bonhams

Wie gesagt, am 19. September könnt ihr mitbieten! Um 11:30 Uhr Schweizer Zeit geht's los.

Okay und nun für alle, die vielleicht doch ein etwas grösseres Budget zur Verfügung haben, wäre noch das hier im Angebot:

Enzo Ferraris Sonnenbrille

Enzo Ferrari&#039;s personal pair of sunglasses, Italian, 1970s, Estimate: £30,000 - £50,000 CHF 33&#039;000 - CHF 55&#039;000 https://cars.bonhams.com/auction/31857/lot/60/sunglasses-owned-by-enzo- ...
Bild: bonhams

Gli occhiali del Commendatore! Doch, doch – guckt:

25th April 1966: Italian car manufacturer Enzo Ferrari (1898 - 1988) at the Monza race circuit where the 1966 Italian Grand Prix was won by one of his factory-entered Formula 1 cars, driven by team dr ...
Bild: getty

Die Fotos sind vom Grand Prix von Italien 1966 …

25th April 1966: Italian car manufacturer Enzo Ferrari (1898 - 1988) at the Monza race circuit where the 1966 Italian Grand Prix was won by one of his factory-entered Formula 1 cars, driven by team dr ...
Bild: getty

… womit die angebotene Brille mindestens 60 Jahre alt sein muss. Enzos Brille … irgendwie schonocool. Aber nicht ganz billig:

Schätzpreis: CHF 33'000 – 55'000
Hier kannst du mitbieten.


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