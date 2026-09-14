Los! Zugreifen! Kleine, aber feine Japaner!

Und … Enzo Ferraris Sonnenbrille. Hey, bei der diesjährigen Oldtimer-Auktion am Goodwood Revival hat es kurlige Schnäppchen dabei.

Oliver Baroni Folge mir

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Das Goodwood Revival ist eines der wichtigsten jährlichen Ereignisse für alle, die sich nicht nur für alte Autos interessieren, sondern für die gesamte bunte Welt des Vintage-Lifestyles. Da versammeln sich Abertausende Leute rund um die Rennstrecke auf dem Anwesen des Herzogs von Richmond im südenglischen Goodwood, allesamt in stylishe Vintage-Garderobe gekleidet, und frönen etwas, das letztendlich eine riesige Party ist … einfach mit Motorsportrennen.

Ehemalige und aktuelle Grand-Prix-Gewinner, Rallyefahrer und andere Rennsportlegenden setzen sich hinter das Steuer von Autos aus allen Epochen und schenken sich auf der Rennstrecke nichts – in urigen, Feuer speienden Vehikeln aus den 1910er-Jahren bis hin zu Tourenwagen aus den 70er-Jahren. Leute, glaubt mir, einen ehemaligen F1-Weltmeister in einem millionenschweren Ferrari aus dem Jahr 1960 driften zu sehen, ist ein unvergesslicher Anblick.

Auch Teil des Anlasses ist jene grosse Auktion, die vom renommierten Autoauktionshaus Bonhams veranstaltet wird (heuer am 19. September ab 10:30 Uhr britische Zeit). Und in diesem Jahr gibt es eine ganze Reihe, sagen wir mal, unerwarteter Autos. Nicht, dass die üblichen Verdächtigen fehlen würden – wunderschöne Klassiker, seltene Luxus-Oldtimer, geschichtsträchtige Rennwagen. Dieser 1962er Aston Martin DB4 Vantage Convertible, etwa, …

... für den das Auktionshaus einen Verkaufspreis zwischen 770'000 und 990'000 Franken (!) erwartet. Oder dieser Rolls-Royce Phantom II Continental Drophead Coupé with Coachwork by Thrupp & Maberly (wow – nur schon die Modellbezeichnung hört sich teuer an) aus dem Jahr 1933.

Zwischen 150'000 und 210'000 Franken wird hier erwartet.

Aber das Schöne an der Goodwood-Auktion ist, dass es auch etliche Vehikel für bedeutend weniger Geld im Angebot hat. Diese sind vielleicht nicht so luxuriös wie der obige Rolls, aber nicht minder spannend. Unter dem Titel The Connoisseurs' Collection (die Sammlung für Kenner) nämlich, sind heuer eine ganze Reihe Vintage-Kei-Cars aus Japan angeboten.

Kei-Car (軽自動車, keijidōsha wörtl. «leichtes Automobil») ist eine japanische Fahrzeugklasse, die bis heute stetig etwa ein Drittel der jährlichen Neuwagenverkäufe ausmacht. Sie dürfen höchstens 3,39 Meter lang und 1,475 Meter breit sein, der Motor darf höchstens 660 cm³ Hubraum haben. Mit der Zulassung als Kei-Car gehen ein Steuerabschlag und die Befreiung vom Parkplatznachweis einher. (軽自動車, keijidōsha wörtl. «leichtes Automobil») ist eine, die bis heute stetig etwa ein Drittel der jährlichen Neuwagenverkäufe ausmacht. Sie dürfenundsein, der Motor darfhaben. Mit der Zulassung als Kei-Car geheneinher. Bild: bonhams

Und die sind schlicht SOWAS VON cool.

Etwa:

1966 Mazda P360 Carol Saloon

Bild: bonhams

Ach, schaut euch nur schon dieses Intérieur an!

Schätzpreis: CHF 8'800 – 13'000

Hier kannst du mitbieten.



1966 Toyota Sports 800 Coupé

Bild: bonhams

Kei-Car – aber als Sportwagen! Und guckt mal diese Design-Details!

Schätzpreis: CHF 22'000 – 33’000

Hier kannst du mitbieten.

1961 Subaru 360 Deluxe

Bild: bonhams

Jö – die US-amerikanische Werbekampagne vermarktete das Autöli damals als «billig und hässlich». Beim Letzteren sind wir anderer Meinung. Aber immerhin: «Subaru makes sense» – Subaru macht Sinn.

Bild: obi/watson

Schätzpreis: CHF 8'500 – 13’000

Hier kannst du mitbieten.

1969 Mitsubishi 500 Saloon

Bild: bonhams

Aussen schlicht, innen ... ebenfalls. Aber in Pink!

Schätzpreis: CHF 6'500 – 10’000

Hier kannst du mitbieten.

1969 Suzuki Fronte 360 Deluxe

Bild: bonhams

Hier müssen wir euch auch kurz das Intérieur zeigen! Roooooooot!

Schätzpreis: CHF 3'500 – 5’500

Hier kannst du mitbieten.

1935 Datsun Roadster

Bild: bonhams

Okay, dieses Auto wird als «Projekt» verkauft. Will heissen: Es muss noch restauriert werden. Die Fahrtrichtungsanzeiger scheinen aber schon mal zu funktionieren.

Schätzpreis: CHF 6'500 – 10’000

Hier kannst du mitbieten.

1965 Toyota Publica 700 DX

Bild: bonhams

Klein, sparsam, zuverlässig (weil Toyota) – und erst noch super stylish! Was will man noch mehr? Zumal dies die schickere Ausstattungsvariante ist – «Deluxe»!

Schätzpreis: CHF 6'500 – 10’000

Hier kannst du mitbieten.

1976 Suzuki Fronte Coupé

Bild: bonhams

Etwas 1970er-Normcore-Ästhetik gefällig? Bitte sehr!

Schätzpreis: CHF 3'500 – 5’500

Hier kannst du mitbieten.

Oh, und: Guckt mal dieses Motörchen! Ein wahres Schmuckstück japanischer Ingenieurskunst!

Ohnehin sind jene Kleinstmotoren in ihrer Schlichtheit und intelligenten technischen Auslegung nur schon ästhetisch eine wahre Freude! Hier etwa der oben gezeigte Toyota Publica:

Hier der Mazda P360 Carol:

Wie gesagt, am 19. September könnt ihr mitbieten! Um 11:30 Uhr Schweizer Zeit geht's los.

Okay und nun für alle, die vielleicht doch ein etwas grösseres Budget zur Verfügung haben, wäre noch das hier im Angebot:

Enzo Ferraris Sonnenbrille

Bild: bonhams

Gli occhiali del Commendatore! Doch, doch – guckt:

Bild: getty

Die Fotos sind vom Grand Prix von Italien 1966 …

Bild: getty

… womit die angebotene Brille mindestens 60 Jahre alt sein muss. Enzos Brille … irgendwie schonocool. Aber nicht ganz billig:

Schätzpreis: CHF 33'000 – 55'000

Hier kannst du mitbieten.





