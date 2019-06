Leben

Auto

E-Tron: Audi ruft sein neues Elektroauto wegen Brandgefahr zurück



Gerade erst auf den Markt gebracht, wird er nun schon zurückgeordert: Audi ruft seinen E-Tron in die Werkstätten. Für den sehr ernsten Grund findet der Hersteller eine blumige Beschreibung.

Mindestens 89'900 Franken kostet das Auto, mit dem Audi nun in die Zukunft starten will. Bislang wurde der E-Tron wenige hundert Mal an Kunden ausgeliefert. Und genau diese Kunden müssen ihr Elektroauto nun in die Werkstatt steuern.

«Thermisches Ereignis» – das Auto kann Feuer fangen

Weltweit sind rund 1'650 Autos betroffen, davon etwa 540 in den USA. Der Grund: eine fehlerhafte Dichtung. Durch sie kann Feuchtigkeit in die Batterie gelangen, sagt Audi. Dadurch könne es «zu einem Kurzschluss oder im Extremfall zu einem thermischen Ereignis» kommen. Übersetzt heisst das: Es kann zu einem Brand kommen.

Allerdings sei die Gefahr «vernachlässigbar gering», zitiert Spiegel Online einen Audi-Sprecher.

Das ist der E-Tron:

Ein Alarmsignal sei das leuchtende Batterie-Warnlämpchen im Cockpit des Autos etwa nach einem starken Regen. Dann sei ausserdem die Schnelllade-Funktion ausser Betrieb. Der Fehler betreffe nur Autos bis zu einer bestimmten Seriennummer. An neueren E-Tron trete der Fehler nicht auf.

