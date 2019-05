Leben

Bachelor(ette)

Lutsch an meiner Beere! Die Bachelorette wird vom Testosteron eingeholt



Bild: 3plus

Lutsch an meiner Beere! Die Bachelorette wird vom Testosteron eingeholt

Stille Tage in Bätschiworld. Nein, nicht nur! Es brodelt im hormonellen Versuchslabor!

Willkommen, ihr leckeren Truffes du jour, ihr aussen krossen und innen idealerweise klebrigen Luxemburgerli, ihr ..... ach einfach ihr Besten, Allerbesten!

Sagt mir, leidet ihr auch immer darunter, dass ihr so fucking good looking seid?

Seid ihr auch aussen dermassen super, dass die Leute regelrecht geblendet sind und gar keine Kapazität mehr haben, nach eurem Inneren zu suchen? Dass sie gar nicht nach eurem klebrigen Kern verlangen, sondern nur das krass krosse Äussere bestaunen?

Aussen krosse Sachen Bild: 3plus

So geht es ja komischerweise vielen Leuten im Fernsehen. Ausser sie sind echt wüst. Oder haben wüste Tattoos wie etwa dasjenige von Mike, das seine Tochter darstellen sollte.

Vielleicht zeigt Mikes Tattoo aber auch einfach ein Napoli-Fan-Shirt mit einem Kind drin, dem ein Ball an den Kopf fliegt.

Mikes Tattoo Bild: 3plus

Aber zurück zur Tragik der allzu schönen Menschen! Andrina offenbart sich ja dem schönen Cedric aka «Bodensee» (bitte, kann mal jemand für die armen Autorinnen dieser Beiträge hier ausfindig machen, wo Cedrics Bar am Bodensee so liegt und wie sie heisst?) mit: «Ich wird zvil uf mis Üssere reduziert.» Awww!

Video: watson/Emily Engkent

Worauf sie ihm das Drama ihrer Lungenentzündung und des zweiwöchigen Komas berichtet, worauf er sie absolut betroffen in die Arme schliesst, um danach mit «einem absolut erfüllten» Herzen schlafen zu gehn, weil Andrina «absolut eine Frau» für ihn sei. Absolut! Die armen Autorinnen dieser Beiträge hier spüren Andrina im Bodensee voll!

Hübsch, hübsch, das Hemd von Bodensee! Bild: 3plus

Doch leider hat Andrina einen Männergeschmack, der ... I mean, Levin? Also, Levin?!?!? Und wie konnte sie Rico überhaupt so lang im Balzcamp behalten? Zum Glück ist sie den jetzt los. Er flirtete nämlich etwas zu heftig und eindeutig mit einem als Kellnerin getarnten Lockvogel.

Rico zur Kellnerin: «I want you.»

Jay über Rico: «De isch so en dumme Siech, Mann, so en dumme Siech!»

Der Grund? Rico hat es halt nicht gern, wenn man ihn warten lässt. Und sich dann nicht mal abmeldet.

Rico so: «Ich ha nöd gern, wenn me mich sitze loht, das hani gar nöd gern.»

Hilft immer: ein diskreter Schluck Sponsorengetränk Bild: 3plus

Andrina ist meeeeegageschockt. War Rico etwa gar nicht ihretwegen da? Sondern nur so für sun, fun and something to do? Hatte er gar keine Schmetterlinge, Flugzeuge oder Drohnen für sie im Bauch, sondern nur Flausen im schlecht frisierten Kopf? Aber hatte sie selbst nicht ganz richtig Folgendes analysiert?

Andrinas Analyse «Wänns Teschtoschteron richtig ufegaht bi de Männer, dänn chame si eigentlich fasch nüme schtoppe. Dänn gönds richtig ab und verhaltet sich e chli wi chli wildi Tier.»

Wildtier Rico krallt sich Beute Bild: 3plus

Tja, das verfluchte Teschtoschteron. Was soll man denn da bloss tun? Ist der Mensch nicht ein einziges Versuchslabor unberechenbarer Hormone? Oder wie sonst wäre es zu erklären, dass Andrina selbst regelrecht über Champagnerhaar Kenny herfällt?

Woah! Bild: 3plus

Und falls ihr uns jetzt fragt: «Bitte, was soll der eklige, eklige Rotstich auf allen Bildern? Ist das etwa die Folge mit dem Sonnenbrand? Sind die Drachen aus «Game of Thrones» einmal über die «Bachelorette» geflogen und haben alle geröstet? Dann ist die Antwort: Ja, genau so war's. Nein, Quatsch, Kenny die Komplimente-Kanone hat bloss gesagt, dass Rot der Bachelorette noch viel besser stehe als jede andere Farbe, da haben wir uns dies bei der Bildbearbeitung eben zu Herzen genommen.

Zur Abwechslung ein blaues Bild: Kenny jagt Mike und gewinnt Bild: 3plus

Andrina war allgemein recht angepisst. Rico und Alex und Achi schickte sie heim, Mike und Dominik und Jay erhielten alle drei die schwarze Rose ihres Missvergnügens und der «letschte Schaaaass». Bi-Boy Achi dürfte sein Ausscheiden auch den letzten Schaass gefunden haben, schliesslich muss er jetzt auf Anblicke wie diesen hier verzichten:

Bild: 3plus

Und sonst? Andrina badetet in Sponsoren-Badezusatz, trug gelbe, rote und schwarze Kleider, mal chribblete es in ihrem Bauch und mal nicht. Es waren Tage wie die meisten in Bätschiworld, Tage voll gepflegter Kommunikation zwischen Cocktailgläsern und Fruchtplatten, man schaute sich ein postkoloniales Polo-Spiel an und lag mit Champagner am Strand ... und wenn man es ohne Ton schauen täte, hätte es wahrscheinlich einen Hauch von Stil.

Abonniere unseren Newsletter