Lara und der Elefant. Mehr fällt mir jetzt zu diesem Bild auch nicht ein. Bild: ch media

Bachelor

Kenny Härz! So. Spielt. Man. Nicht. Mit. Gefühlen!!! #JusticeForLEA

In Runde 6 entpuppt sich der Bachelor als wahrer Schuft. Das hätten wir dem sonst so sanften Architekturstudenten und Pancakes-Bäcker echt nicht zugetraut.

Yo! Was geht ab? Ich schwöre, Folge 6 von «Ich habe heute keine Rose für dich, finde dich aber eine megatolle Frau mit einem megatollen Charakter und werde dich mega vermissen» ist derart langweilig, dass mir in der Hälfte Folgendes geschah: Ich hatte vergessen, wie der Mann heisst. Also der Bachelor. Ich rätselte: Rafael? Vujo? Kermit? Egal? Ich kam nicht drauf. Ich googelte ihn. Ach so, Kenny!

Es geht mal wieder um Kennys Herz. Dieses muss ja in mannigfaltigen Manifestationen abgefeiert und gehätschelt werden. Ich erinnere euch: Letzte Woche mussten die Ladys ein rohes Ei herumtragen, das Kennys zerbrechliches Herz darstellte, und eine Lady zerquetschte es zwischen ihren brutalen Brüsten.

Dieses knallrote Gummiherz, das von Chiara und Lea entführt wird, hat natürlich eine übergeordnete symbolische Bedeutung. Bild: ch media

Jetzt balgen sie sich um ein aufgeblasenes rotes Gummiherz, es gibt zwei Gewinnerinnen, und diejenige, die den höheren Puls hat, wenn Kenny ihr nahe kommt, kriegt ein Einzeldate. Ich sag's euch, der Inhalt unserer redaktionellen Besteckschublade ist ein Thriller dagegen. Schon nur die Messer! Megascharf!

Wer hat das gesagt? Kenny oder Kuno? «I schänke dir mis Härz,

meh han i nid,

du chasch es ha, we dä wosch,

es isch es guets, un es git

no mängi, wos würd näh.

Aber dir würdis gäh.»

Wenn sie ihn nicht schon geschrieben hätte, dann wäre Lady Gaga spätensten bei Folge 6 auf ihren Hit «Bad Romace» gekommen. Lea und der Mann mit dem Pfürzi. Bild: ch media

Ein Schicksal gibt es heute allerdings und es trägt den Namen Lea. Denn Lea mit den natürlichsten Haaren aller verbliebenen Kandidatinnen ist echt verknallt. In wen schon wieder? Ach ja, Kenny! Auf ihrem Gesicht verbreitet sich dieses hormongesteuerte Leuchten, wenn er da ist, und ihr Puls schlägt in seiner Gegenwart derart hoch, dass er, der Gym-Junkie, echt berührt ist: «147! Puuuf, das hani amig im Gym!»

Lea: «Sini schöne Auge mache die ganz Sach noch viel schlimmer. Ich bin nach wie vor sehr umghaue vom Kenny.»

Die beiden böteln durch eine Bucht und klettern mit Alkohol auf einen unbequemen Felsen. Er gesteht ihr, dass er ihr Armbändeli, dass sie ihm zu Beginn mal schenkte, immerimmer trägt, weil er dann auch mit ihr verbunden ist, wenn sie sich nicht sehen. Er fordert Küsse. Sie zeigt ihm ihr Oberschenkel-Tattoo: Das Porträt ihres verstorbenen Rottweilers Odin, «min Seeleverwandte. Mis ein und alles».

Sabrina gibt sich alle Mühe, das extra Schwere leicht zu nehmen. Bild: ch media

Die Küsse der beiden sind innig. Ihre Worte, na ja, tiefgründig halt. Der Mann ist beeindruckt von den Survival-Fähigkeiten der Frau. So viel hat sie schon weggesteckt, so oft ist sie über ihre Grenzen geschubst worden, für ihn sind das lauter Zeichen extremer Stärke. Er kann halt nur immer in Sport-Vergleichen denken. Zurück bei den andern gibt er sofort zu, dass es zwischen ihm und Lea zur Küsserei gekommen ist.

Olla über Kennys Kussgeständnis: «Da hab ich ehrlich innerlich abgekotzt.»

Und dann? Und dann??? Erkennt Kenny-Kermit, dass seine Zuneigung zum «Gesamtpaket», zur «Traumfrau» Lea auf dem Knutschfelsen bereits ihren Peak erreicht hatte. Dass sein Puls für sie nie mehr höher schlagen wird. Dass sie als Trainingsgerät seiner Gefühle ausgedient hat. Lea muss heim. Boah, der Schuft!!! #WeWantLea! #JusticeForLEA! #SaveLeasArmbändeli!

Ich über Kennys Entscheidung: «Da hab ich ehrlich innerlich abgekotzt.»

Es geschehen dann noch Dinge mit Tieren, die mir das Herz noch ein bisschen mehr gebrochen haben, denn noch nie habe ich eine verängstigtere Kröte gesehen als jene, die Lara mit ihren Fingernägeln in einer Box ertasten muss. Sabrina muss in Elefantengaggi baden und einen Aal betatschen, beides ist ein bisschen pervers.

Lea, Leo, Sabrina (von links) und die Geheimboxen. Bild: ch media

Der Kampf der armen Kröte ist überdeutlich zu sehen. Bild: ch media

Als Sahnehäubchen der Sinnlichkeit verbringt Kenny schliesslich eine sexy Heisswachs-Massagerunde mit Olla und ihren Tattoos. Er sieht in ihr eine ungemein geeignete Party-Partnerin, doch dann sagt er:

«Es isch für mich megatoll gsii, du bisch es megaheissi Frau mit eme megatolle Charakter, ich ha mi megagfreut, dich kene z'lerne.»

Kenny zu Olla: «Ich ha no nie sone tolle, schpannende Rugge chönne massiere.» Bild: ch media

Ihr ahnt schon, was das heisst: Das Wachs war vielleicht doch zu heiss. Beziehungsweise: Viermal mega ist zweimal minus. Auch die leidenschaftlich tätowierte Kosmetikerin Olla muss gehen. Die anderen dürfen bleiben: Lara, Leo, Chiara, Sabrina. Ab in die Dream Dates. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt keine Ahnung, wen Kermit zu seiner Herzensdame machen könnte, ich sehe weder im Fitness- noch im Gefühlsbereich auch nur den Hauch einer Favoritin. Ich denke mal, er wird am Ende würfeln.

Schöntrinken wäre auch eine Lösung: Sie isch ä schöni mit schöne, länge Haar,

u klar bin i närvös worde,

klar han i drunke.

U mit jedem Schlunk het sie mi no chli schöner afa dünke. Aus den unendlichen Lebensweisheiten von Kuno Lauener

Und damit verabschiede ich mich bis nächste Woche, wenn es heisst: Es werden Dinge geschehen, da fällt selbst Kermit die moralische Kinnlade runter. Aber macht dies die Suppe endlich schärfer? Oder bleibt sie weiterhin so unscharf, wie die Schweiz ihr Thai Take-away am liebsten mag?