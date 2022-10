Die letzte Blondine (Sabrina) fliegt nach den Dreamdates. Bild: ch media

Bachelor

Kenny Chance? Das Finale wird so megaverliebt wie noch nie, freut euch drauf!

Wir sind in Folge sieben bei den Dream Dates und können echt nicht mehr vor Erwartung dessen, was im Finale passieren wird. Einfach nur geil (ernsthaft).

Friends! Was läuft? Chillt ihr schön das Leben? Ich glaube ja, Kenny kann das nicht. Der Mann, der das Gym dem Schlafzimmer und den Sport dem Sex vorzieht, ist mir viel zu getrieben. Was für ein Stresskopf! Immer muss alles «äggschnriich» sein! Und immer muss es gleich «für die Geschichtsbücher» sein. Geschichtsbücher kennen wir alle. Steinzeit, Bronzezeit, Plastikzeit. Die Welt und ihre Geschichte halt.

Kennys Geschichtsschreibung beschränkt sich darauf, sich mit Sabrina von einem Hochhaus in Bangkok abzuseilen. Und danach mit ihr Schlittschuh zu laufen. Schlittschuhlaufen kann sie. Er nicht. Sie will sein grösstes Geheimnis wissen. Er hat keins. Sie gesteht ihm ihres. Dass sie schon mal in einer anderen TV-Show Sex hatte. Im Badezimmer. Er versteht nicht, was daran schlimm sein soll, schliesslich hatte er schon mal Sex mit einer Bachelorette, also auch dank einer TV-Show. Dann verrät sie ihm ihren Lebenstraum:

«Ich hab da son Lebenstraum, ich will unbedingt mal ein Waisenhaus gründen.»

Klar.

Dabei müht sich Sabrina am Hochhaus echt Heldinnenhaft ab. Bild: ch media

Das nächste Date gehört Lara, der optimierten Baslerin mit der ausnehmend lieben Stimme einer Hummel, die zu viel Zuckerwasser getrunken hat. Lara sagt, sie brauche für das perfekte Date bloss ein «Geträngg» und ein «Bänggli», garniert mit «The Vibe» und «Mätschig Moments». Herzig. Leider warten auf sie ein Helikopter und ein Boot und Gnocchi mit Trüffel und Parmesan, garniert mit Küssen von Kenny.

In der Villa lässt sich Chiara zur noch nie gehörten Lebensweisheit (für die Geschichtsbücher!) hinreissen, dass Liebe ohne Sex und Sex ohne Liebe nicht denkbar seien. Boah, endlich sagt's mal eine! Sabrina wünscht sich, von Kenny gefesselt zu werden. Und Leos Anwendung des Begriffs «Übergriff» ist etwas eigenwillig:

«Es tuet mir leid, aber ich ha gseit, wenn's e Fass irgendeinisch eifach übergriff isch, dänn isch fertig.»

Lara muss dagegen nur sitzen: Im Helikopter, im Boot, bei Essen und in der Kuschellounge. Bild: ch media

Diese Fässer immer. Übergriffig, überlaufen, übersäuert – neurotisch wie ein Seeigel auf Ketamin. Lara erzählt Kenny, dass Waisenhausgründerin Sabrina «vo inne en Fake-Mensch» ist. Also ein Roboter? Aber nur «vo inne», falls uns das entgangen sein sollte.

Dann müssen sich Leo und Chiara ein Date mit Kenny teilen, Fallschirm springen, über Eifersucht und die Elemente plaudern, und das ist für die drei «eifach nur geil», aber für uns noch langweiliger, als alle abgebrochenen Fake-Fingernägel am Strand von Ko Samui zu zählen. Kenny beschliesst den Abend mit Leo in einem Hotelzimmer mit dem trostlosesten Spannteppichmuster von ganz Bangkok, vermutlich heisst es «Friedhof der depressiven Elefanten».

«Eifach nur geil, insane! E geili Fitnessseschn und grad na vögle, das toppt nid mal das im Kombi!»

Chiara, Leo und Kenny machen dagegen Action, die alles, was Kenny bisher je geil fand, schlägt. Bild: ch media

Und so kommt's, wie's kommen muss, der inwändige Fake-Mensch Sabrina wird heimgeschickt, Lara, Leo und Chiara dürfen nächste Woche ins Finale, und insgesamt werden in dieser Staffel die wenigsten Gefühle und Sauereien ever zu sehen gewesen sein, booooooooring, dafür schauen wir doch kein Trash-TV!!!! Wie soll man sich da gross fremdschämen!!! Und nach dem Ausscheiden des Hundetattoos von Lea letzte Woche gibt es nicht einmal mehr interessante Körperstechbilder zu betrachten.

Aber dann ... Okay, ich bin SEHR aufgeregt. Ich glaube ja an die grosse Liebe. Ich glaubte daran, als ich sie noch nicht hatte, und seit ich sie habe, glaube ich erst recht daran. Und nach einer kurzen Vorschau-Sequenz auf die nächste Folge – sie dauerte so lang wie der Herzschlag eines Kolibris, wie das Funkeln eines liebestrunken Sterns, wie das ... – glaube ich daran, dass die wahrhaftigste Liebe, die wir hierzulande jemals in einer Dating-Show verfolgen durfte, in die nächste Runde geht.

Im Zentrum steht der Frühstückstisch. Bild: ch media

YuYu kommen nämlich noch einmal zu Besuch, und wenn ich die Vorschau richtig interpretiert habe, wird Yuri seiner Yuliya einen Heiratsantrag machen! Ja, ihr habt richtig gelesen! YuYu forever! Unsere Bachelorette 2022 und ihr Bündner Herzblatt, die zwei, die ab der ersten Folge nur Augen füreinander hatten, wollen sich ewig binden.

Es sei denn, Yuliya sagt Nein, aber das ist UN-VOR-STELLBAR! Haaaaach! Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich auf diesen Antrag freue, es ist einfach nur megageil, megaschön, megaromantisch, MEGAMEGA!!! Das gabs noch nie im Schweizer Qualitätsverachtungsfernsehen.

Kenny und seine Ladys werden dann zu reiner Deko degradiert. Zur Stellvertretung für die eigentlichen Glückskäfer dieser Staffel. Aber das ist völlig egal. Sie können sich ja mit einem Geträngg auf ein Bänggli setzen und YuYu dabei zuschauen, wie das geht mit der Liebe, und hoffentlich was lernen. Und wenn sie ganz lieb sind, dürfen sie zur Hochzeit, wo ja dann der höfliche Heinz, den ihr gewiss schon alle vergessen habt, Trauzeuge sein wird, bevor er die Wohnung der beiden hütet, wenn sie in den Flitterwochen sind, und auch noch ihren Balkon kärchert.

Der höfliche Heinz. Bild: chmedia

Bis nächste Woche also, wenn Yuliya in ihr persönliches Geschichtsbuch die Worte der Molly Bloom aus dem «Ulysses» von James Joyce (ja, ich habe das Buch gelesen, imfall) schreiben wird: «Sein Herz schlug wie verrückt und ja, ich sagte Ja, ich will, Ja.»

P.S. Ich tippe auf Lara. Also für Kenny.