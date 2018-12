Leben

Liebe watson-User

Neulich in einer nicht weiter genannten Bar an einer nicht weiter genannten langen Strasse in Zürich. Sieben Freunde essen Pizza und trinken Bier. In einem Nebensatz erwähnt einer eine nicht weiter genannte Eigenschaft seines Partners beim Autofahren. Und damit ist die Büchse der Pandora geöffnet.

Eine Stunde wird – bei aller Liebe – das Fahrverhalten des jeweiligen Partners beklagt. Sogar der Stillste der Runde kommt in einen Eifer.

Und deshalb wollen wir nun von dir wissen, was dich – bei aller Liebe – am Fahrstil deines Partners / deiner Partnerin bis aufs Blut nervt. Schreib uns ins Kommentarfeld unten! Und solltest du zu schüchtern sein, deinen Hauptaccount zu benutzen, erstelle einen Dumpaccount.

Wir sind gespannt und holen schon mal das Popcorn.

(tog)

«Shoppen? Da hau' ich mir lieber einen rostigen Nagel ins Auge» Video: watson/Viktoria Weber, Emily Engkent

