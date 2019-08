«Ich komme mir vor, wie eine lebende Gummipuppe …»

Liebe Emma



Unser Sexleben wird zusehends frustrierender für mich. Vorspiel gibt es bei uns keines und geküsst wird beim Sex auch nur selten.



Ich gehöre zu den Frauen, die Sex sehr lieben aber nur mit Hilfsmittel zum Orgasmus gelangen. Für mich halb so tragisch, mein Partner allerdings hat da viel mehr Mühe damit. So à la «du kommst ja eh nicht». Also schaut er, dass in erster Linie ER seinen Spass hat.



Dieser sieht dann doch sehr aus wie in den gängigen Pornos. Da wird Frau zurecht gebogen, wie man(n) gerade Lust hat, hart rangenommen und wenn sie nicht feucht genug ist, wird mit Spucke nachgeholfen.



Ich komme mir zeitweise vor wie eine lebende Gummipuppe.



Ich weiss, dass er viele Pornos konsumiert hat und sich auch immer wieder mal recht frauenverachtende, grenzwertige Filmchen auf dem Handy anschaut.



Liegt es daran, dass sein Einfühlungsvermögen gegen null sinkt?



Und gibt es noch Hoffnung, etwas zu ändern? Wenn ja, wie? Reden hat bisher leider nicht geholfen.



Ach ja, wenn ich meine Tage habe, gibt's übrigens keinen Sex, weil grusig. Sage nicht ich, sagt er.



Deine Leandra