«In meinen Augen sind alle Männer Lügner!»

Liebe Emma,



gerne hätte ich dich gefragt, wie man es am schnellsten schafft, über ein absolutes Arschloch hinwegzukommen.



Ich erspare dir die ganze Geschichte, es ist ein einziges Trauerspiel von Lügen, Manipulation und noch mehr Lügen und Manipulation von seiner Seite. Am Schluss dann war ich an allem Schuld, weil ich nicht geantwortet habe auf ein nichts sagendes Geburtstagsmail.



Das, obwohl ich ihm klar geschrieben hatte, nicht mehr mit ihm zu kommunizieren, bis er eine Entscheidung getroffen hat, und ich bis dahin aus reinem Selbstschutz auch nichts von ihm hören will.



Er war dann beleidigt, belog seine Freunde und beschimpfte und belog mich und suchte sich eine andere Freundin, mir der er nun zusammen ist. Vor einem halben Jahr habe ich ihn nach Ankündigung nun geblockt, weil die Vorwürfe immer wieder auf eine andere Art kamen.



Trotz neuer Freundin wollte er wieder Kontakt mit mir herstellen, was ich nicht wollte. Weshalb will er doch noch Kontakt mit mir, wenn er behauptet, dass er gar nichts mehr will von mir?



Wie kann ich das alles vergessen und Vertrauen bekommen in eine neue Beziehung mit einem neuen Mann? In meinen Augen sind Männer nun alle Lügner. Probleme, Männer kennenzulernen habe ich nicht, aber das Vertrauen ist weg.



Liebe Grüsse,

Bianca





Liebe Bianca,

das Allerwichtigste zuerst: Ich verspreche dir auf alles, das mir heilig und lieb ist, dass keinesfalls alle Männer Lügner sind. Denk mal an dein Umfeld. An all die tollen Männer in deinem erweiterten Umfeld. All die coolen Väter, die Heldentaten geleistet haben und immer noch leisten.

Oder an die Freunde deiner Freundinnen, die sie so glücklich machen. An faire Chefs. Und und und…

Ich verstehe deine aktuelle Wut und dein Misstrauen ins andere Geschlecht. Dennoch ist es nie fair, von einem schwierigen Mann auf alle Männer zu schliessen. Dass das aber im Eifer des Herzschmerz-Gefechts passieren kann, kann ich gut nachvollziehen. Zumal du es da wirklich mit einem ausserordentlich mühsamen Kerl zu tun hast.

Und wie das so ist, wenn wir in einer Geschichte ohne offensichtliches Happy End festgefahren sind, gibt es nur eines: Weg da! Schnell. Und konsequent. Nummer löschen, auf Whatsapp blockieren, seinen Facebook- und Instagram-Account nicht stalken, alte Chats und Bilder löschen – oder zumindest irgendwo weit weg abspeichern.

Und dann, liebe Bianca, dann Gefühle zulassen: Heul dir die Seele aus dem Leib, finde das Liebesleben ungerecht, scheisse, blöd, zum kotzen.

Und dann, wenn du diese Phase so richtig ausgelebt, wenn nicht sogar ein bisschen zelebriert hast, steh auf. Geh raus. Übergib dich dem Schicksal. Und schau mal, was dieses für dich bereit hält. Das aber ist Zukunftsmusik.

In naher Zukunft aber starten wir in ein neues Jahr. Das kannst du dir ja vielleicht als Zeitpunkt setzen. So im Stil von «Ab dem 1.1.2019 will ich wieder glücklich sein».

Nenn mich Eso, aber manchmal glaube ich an Credos. Und gell, hilft's nicht, schadet's nicht.

Kopf hoch, meine Liebe.

Deine

Und was würdest du Bianca antworten?

Emma Amour ist ... ... Stadtmensch, Single, Anfang 30 – und watsons Bloggerin, die nicht nur unverfroren aus ihrem Liebesleben berichtet, sondern sich auch deinen Fragen annimmt. Und keine Sorge, so wie auch Emma, wirst auch du mit deiner Frage anonym bleiben. Madame Amour ist es nämlich sehr wichtig, auch weiterhin undercover in Trainerhosen schnell zum Inder über die Strasse hoppeln zu können.

