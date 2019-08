«Wie krieg' ich meinen Nachbarn trotz verkackten Dates?»

Liebe Emma



Ich habe einen heimlichen Schwarm. Er lebt in meiner Nachbarschaft und wir sehen uns ab und zu im Tram, beim Einkaufen oder beim späten Nachhause laufen. Wir hatten mal ein Date, als wir uns noch nicht wirklich kannten.



Damals war's seltsam und er meinte irgendwann, er wolle nach Hause. Ich hatte es mal wieder verkackt, indem ich zu viel und Unsinniges geredet habe.



Jetzt bin ich aber übel verschossen, seit wir uns ab und zu sehen und der Druck des Dates weg ist. Ich habe seine Nummer, weiss wo er wohnt (er hat mich mal eingeladen, aber keinen Schritt weiter gewagt) und weiss einiges über ihn, weil wir so wunderbar offen und angeregt miteinander reden können.



Ich halt's langsam nicht mehr aus. Ich habe das Gefühl, es muss was passieren, bevor er eine andere findet. Hat er mich überhaupt als potentielle Freundin wahrgenommen? War das leicht verkackte Date so schlimm, dass er es nicht nochmal riskieren will?



Wie würdest du vorgehen? Versetz dich in mich, ich bin schüchtern und introvertiert und brauche zwanzig Minuten, um mit einer guten Antwort aufzuwarten. Ich bin eine wahre Null im Flirten. Wie flirtet man überhaupt erfolgreich, ohne sich gleich total zu verstellen?



Danke für deinen Rat.



Deine Kim