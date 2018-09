«Warum gefallen mir nur Promis und Vergebene?»

Liebe Emma,



ich bin 30 Jahre alt, Single und kompliziert. Eigentlich bin ich gerne Alleinstehend. Manchmal denke ich aber, dass es auch schön wäre, wieder jemanden an meiner Seite zu haben.



Da kommt meine Kompliziertheit ins Spiel. Mir gefällt niemand. Fast niemand. Diejenigen, die ich attraktiv finde, sind meist nicht zu haben oder prominent – oder beides.



Darum habe ich auch keine Dates. Das letzte ist zwei Jahre her. Tinder versuche ich immer mal wieder. Wenn ich dann aber nach 30 Minuten wieder nur nach links gewischt habe, vergeht mir die Lust.



Falls mir dann doch mal ein Typ gefällt, finde ich schnell etwas, das mich stört. Unterschiedliche Augenbrauen, zu viel Muskeln, zu klein, komische Haare... Relativ oberflächlich, ich weiss.



Meine Familie sagt, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin.



Hast du mir einen Tipp, was ich ändern könnte, um eventuell doch noch mein Glück zu finden?



Grüsse,

Jane