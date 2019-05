Liebe Emma,



ich bin männlich, gross, 25 Jahre alt, Metal-Dude, viel zu lieb.



Ich hatte bisher erst eine Freundin. Die Beziehung hielt zwei Jahre und ist vor drei Jahren auseinander gegangen. Danach war für mich erst mal fertig mit Frauen.



Dann lernte ich beim Nebenjob jemanden kennen. Sie fing an zu lächeln und ich verschoss mich in sie.



Leider hat sie mich dreist angelogen und für dumm verkauft. Denn plötzlich war das von ihr ausgehende Interesse weg und sie wich mir aus. Ich stellte da fest, dass sie einen andere hatte. Natürlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt bereits ordentlich Gefühle für sie.



Seit diesen zwei Frauen bemerke ich folgendes an mir:



Jedes Mal, wenn das Hobby meiner Ex-Freundin erwähnt wird, sackt mir das Herz in die Hose. Sonst denke ich nicht an sie. Ich kann mit ihr reden, Fotos anschauen und sogar der Gedanke, dass sie einen Neuen hat, macht mir keine Probleme.



Der zweite Punkt hängt mit der Dame zusammen, die mich angelogen hat. Seither stehe ich übertrieben auf Ehrlichkeit. Aber leider kann ich selber keine Gefühle mehr zeigen. Also «Amore»-technisch.



Sobald ich eine Frau kennenlerne, ziehe ich mich zurück oder sabotiere mich selber. Ich glaube, weil ich Angst habe, wieder verletzt zu werden, wenn ich Gefühle zulasse. Ich warte daher, dass mir die Person zeigt, dass sie mich wirklich will. Was bis jetzt aber noch keine gemacht hat.



Und so dümple ich vor mich hin auf dieser Welt. Unfähig, ohne Liebe zu sein aber ebenso unfähig, jemanden zu finden, der es ernst meint.



Bin ich irgendwie hängengeblieben oder drifte ich einfach langsam in den Wahnsinn ab?



Liebe Grüsse

Matthias