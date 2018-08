«Mein Freund will alleine auf Weltreise gehen – soll ich Schluss machen?»

Liebe Emma,



im Mai, als ich schon zwei Monate mit meinem Freund zusammen war, hat er mir erzählt, dass er, noch bevor er mich kennenlernte, eine Weltreise geplant hat und ab September auf unbestimmte (aber sicher lange) Zeit auf Reisen sein wird.



Zu diesem Zeitpunkt war es schon um mich geschehen und so verzieh ich ihm seinen Egoismus mir dies, aus Angst mich zu verlieren, nicht früher erzählt zu haben. Nun aber bin ich sehr unglücklich. Egal wie es mit uns weitergehen wird, es wird für mich sehr schwierig sein.



Trennen wir uns: ich werde unglücklich sein (und er auch). Bleiben wir zusammen und versuchen eine Fernbeziehung zu führen: ich werde unglücklich sein, da es bei uns mit der Kommunikation auf Distanz nur schlecht funktioniert.



Und wenn er wegen mir nicht auf seine Reise geht, gibt es keine Garantie dafür, dass er diese Entscheidung nicht eines Tages bereuen wird.



Was soll ich tun, um nicht unglücklich zu sein, nur weil ich ihn liebe und ihn nicht verlieren will?



Vielen Dank für deinen Rat,

Daria