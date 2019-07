Leben

Chatverläufe mit Frauen gefunden: Soll ich meinen Mann verlassen?



Emma Amour

«Ich habe die Chatverläufe meines Mannes mit anderen Frauen gefunden»

Liebe Emma,



mein Ehemann und ich sind seit 7 Jahren verheiratet und haben zwei Kinder. Nun habe ich (ja, war falsch) beim Fotos anschauen herausgefunden, dass er etwas mit jemand anderem hatte. Die werte Dame hat mit ihm gearbeitet und irgendwie kam das so zustande, anscheinend ohne Sex.



Beim weiteren «Nuschen» kamen dann noch zwei Chatverläufe mit anderen Damen zum Vorschein, da ging es nicht um Sex in dem Sinne, geflirtet wurde aber und auch unsere Beziehung war ein Thema.



Ich bin tief verletzt. Er versicherte mir, dass sowas nie wieder passieren wird. Ich bin skeptisch, denn von einer sind es plötzlich doch drei Frauen geworden.



Ich weiss nicht, was ich tun soll, da ich ihn wirklich liebe, aber einfach auch sauer und verletzt bin, möchte ich eine externe Meinung hören, und bitte dich deshalb um Rat.



Kann ich so jemandem überhaupt vertrauen? Habe ich sowas verdient? Soll ich bleiben mit der Angst, dass es wieder passiert? Oder soll ich mich trennen und meine Kinder fortan alleine grossziehen?



Danke & lieben Gruss,

Luana



Liebe Luana,

weisst du, was mich immer am hässigsten macht bei Fremdgehgeschichten? Es ist immer der Betrogene, der, egal wie er entscheidet, durch die Hölle muss. Kann er den Seitensprung/die Seitensprünge nicht verzeihen, kommt's zur Trennung. Was bleibt, ist eine herbe Enttäuschung, der verlorene Glaube und ein Herz, das vor Schmerz in Millionen Teile zu zerbrechen droht.

Schafft man es zu bleiben und der Beziehung eine Chance zu geben, ist der Graus noch lange nicht ausgestanden. Es ist enorm schwer und langwierig, verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen. Die gute Nachricht ist, dass es funktionieren kann. Mit viel Geduld, Kommunikation und Bemühungen beider Parteien.

Du fragst mich, ob du bleiben oder deine Kinder alleine grossziehen sollst. Die Antwort auf diese Fragen kannst nur du alleine dir geben. Setz dich nicht unter Druck. Du musst nicht schon heute oder morgen wissen, ob und wie es mit deiner Ehe weiter geht.

Nimm dir Zeit. Für dich, deine Gedanken, deine Gefühle. Manchmal hilft es, wenn man seine Gedanken zu Papier bringt. Was brauchst du, um deinem Mann noch eine Chance geben zu können? Was kann er tun? Wie geht ihr aktuell mit eurer Situation vor euren Kindern um? Was hat dich am meisten verletzt?

Und was wünschst du dir für deine Zukunft? Wie fühlt es sich an, solch eine ohne ihn zu planen? Wie mit ihm? Solltest du nicht weiter kommen und nicht klar fühlen und spüren, was dein Herz will, wäre eine Sitzung bei einem Paartherapeuten/einer Paartherapeutin eine Option. Du könntest zum Beispiel ein erstes Mal ohne deinen Mann hin und dir mal anhören, was die Fachperson meint, bevor ihr euch zu zweit in eine Sitzung wagt.

Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass ein Seitensprung, egal, ob mit oder ohne Sex, zwingend zum Liebesaus führen muss. Mehr noch: Ein Betrug kann sogar, sofern das Fundament einer Liebe genug stark ist, ein Paar wieder näher zueinander bringen.

Ich wünsche dir, dass das in eurem Beispiel der Fall sein wird. Und wenn nicht, dann denk daran, dass Neuanfänge auch immer eine sehr grosse Chance für viele wunderbare neue Sachen im Leben sind.

Ob mit oder ohne deinen Mann, ich wünsche dir alles Liebe.

Deine

Und was würdest du Luana raten?

Die Geschichten aus dem Leben von Emma Amour:

