Emma Amour: Meine Freundin stinkt, wie sage ich dir das?



«Meine Freundin stinkt, wie sage ich ihr das?»

Hoi Emma



Eine etwas komische Frage, aber: Ich kann meine Freundin seit einiger Zeit nicht mehr riechen. Wir sind seit fast einem Jahr zusammen und seit zwei Wochen riecht sie irgendwie sehr stark nach Schweiss. Aber wie sagt man einer Person, dass sie stinkt, ohne sie zu verletzen?



Bei einem Kumpel sehe ich da kein Problem, das sage ich denen ständig, aber ich denke bei einer Frau muss man da besonders feinfühlig vorgehen oder irre ich mich da?



Danke für deine Antwort,

Reto



Lieber Reto

Auweia! Das ist in der Tat eine fiese und verzwickte Situation. Ich verstehe, was du damit meinst, dass es unter euch Männern viel einfacher ist, so ein Thema quasi beiläufig auf den Tisch zu bringen, Tacheles zu reden, um dann sofort wieder zur Tagesordnung überzugehen. Dafür allen Respekt meinerseits. Ich würde mir öfters wünschen, dass wir Frauen allgemein etwas cooler und entspannter gegenüber «unangenehmen» Themen wären.

Aber wie du bereits richtig erkannt hast, ist nun Vorsicht und Feingefühl wichtig. Obwohl ich deine Freundin nicht kenne, kann auch ich mir gut vorstellen, dass es sie verletzen würde, wenn du die Bombe einfach so platzen lassen würdest. Und, um ehrlich zu sein, würde mir mein Partner sagen, dass ich stinke, wäre ich auch verunsichert und traurig.

Trotzdem: Würde ich vermehrt riechen, würde ich es unbedingt wissen wollen, um etwas dagegen unternehmen zu können. Vielleicht ist ja körperlich etwas aus dem Gleichgewicht geraten bei deiner Freundin. Oder haben sich vielleicht ihre Gewohnheiten verändert? Macht sie mehr Sport? Oder hat sie ihre Ernährung umgestellt? Es gibt so viele Gründe, die zu vermehrtem Schwitzen führen können.

Wie wäre es, wenn du ihr das genau so sagst? Dass dir aufgefallen ist, dass sie vermehrt schwitzt? So kannst du ihr und dir das Wort «stinken» ersparen. Sag ihr, dass du sie gerne zum Arzt begleitest, falls sie sich untersuchen lassen will. Oder dass du, ganz egal, was sie sonst gedenkt zu machen, zu ihr stehst und sie unterstützt.

Wenn es deine Freundin verträgt, kannst du die Situation vielleicht noch mit einem kleinen Insider-Joke auflockern. Wenn nicht, dann nimm sie doch einfach in die Arme und sag ihr, dass du sie liebst. Und dass etwas vermehrtes Schwitzen daran noch lange nichts ändert.

Ich wünsche dir ganz gutes Gelingen, damit du deine Freundin rasch wieder gut riechen kannst und ihr drücke ich die Daumen, dass sie das lästige Problem ganz schnell los wird.

Sei lieb gegrüsst,

Und was würdest du Reto raten?

