«Ich liebe den einen, will aber den anderen flachlegen…»

Liebe Emma,



ich, w, 26, habe mich in einen anderen Mann (Pascal) verliebt. Ich bin seit dreieinhalb Jahren in einer Beziehung, die gut läuft. Ich kann mir die Zukunft mit diesem Mann (Florian) gut vorstellen. Wir haben ähnliche Ziele und eine ähnliche Weltanschauung.



Wir streiten jedoch oft wegen nichts und wieder nichts, er nervt mich mit alltäglichen Dingen und ich nörgele ständig an ihm herum. Im Bett läuft's auch nicht mehr so gut. Ich verspüre keine sexuelle Anziehung mehr.



Kuscheln und Körpernähe hingegen sind kein Problem. Ich habe aber auch kein Bedürfnis, mir den Sex ausserhalb der Partnerschaft zu holen.



Pascal kenne ich länger als Florian. Wir haben es vor Jahren zusammen versucht, er hatte jedoch keine Zeit für eine Beziehung. Nun ist er mir per Zufall über den Weg gelaufen und wir haben uns einmalig verabredet.



Ich habe ihn weder geküsst noch mit ihm geschlafen, mich aber so gut unterhalten wie noch nie mit meinem Partner. Die Chemie war unglaublich, ich hätte ihn am liebsten auf der Stelle flachgelegt.



Er weiss von meiner Beziehung, ist aber offen für alles.



Rational ist es dumm, eine dreieinhalbjährige Beziehung für ein paar hormonelle Schwankungen hinzuschmeissen. Jedoch waren die Streitereien mit Florian auch vor der Begegnung mit Pascal da. Pascal gibt mir nur eine einfache Ausrede, die Beziehung zu beenden.



Ich krieg Pascal einfach nicht aus dem Kopf, also habe ich jetzt den Kontakt abgebrochen.



Ich wünsche mir, ich hätte Pascal nicht getroffen und gleichzeitig wünsche ich mir, ich wäre Single.



Ich will Pascal, aber ich will Florian nicht verlassen. Kopf und Herz sagen Florian, Vagina und Herz sagen Pascal.



Was soll ich tun?



Liebe Grüsse,

Luana