«Ich habe ihn beim Schauen von Fetisch-Pornos erwischt – und musste lachen»

Liebe Emma,



ich kam letztens etwas früher von einem Geschäftsessen zurück und habe meinen Freund beim Onanieren erwischt. Ich musste lachen, aber er fand es nicht so lustig. Er hat es abgestritten, den Laptop zugeknallt und ist direkt ins Bad verschwunden.



Ich habe dann den Laptop wieder aufgemacht und was ich da gesehen habe war nicht irgendein Porno, sondern ein Porno mit Füssen. Also eine Frau hat mit ihrem Fuss einen Mann befriedigt oder so, ich hab jetzt nicht alles geguckt.



Ich habe ihn darauf angesprochen, aber er blockt komplett ab. Es ist ihm schon mega peinlich, dass ich ihn überhaupt erwischt habe, aber dass ich auch noch nachgeschaut habe, was für ein Porno es war, das war dann für ihn «die absolute Höhe».



Wieso stellt er sich so schwierig an? Ich verstehe seine Reaktion nicht. Und bin zusätzlich ein bisschen verwirrt wegen der Füsse …



Gruss,

Claudia