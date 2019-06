«Mein Mann will nach dem Sex sofort duschen»

Der Knigge für jeden Beziehungsstreit ever – in 5 Punkten

Auch in den besten Häusern hängt der Segen mal schief – «for always and forever» hin oder her. Damit dieser wieder galant in aufrechte Position gebracht werden kann, sind lediglich folgende 5 Punkte des Beziehungsstreit-Knigges zu befolgen.

«Der Ton macht die Musik» – diese Binsenweisheit ist gerade in Beziehungskrisen von eminenter Wichtigkeit. Idealerweise steckt dabei in jedem Satz ein Hauch von passiv-aggressivem Sarkasmus. Dieser lockert die Konversationsstruktur, die insbesondere bei zu diplomatischem Start zu Harmonie-Überdruss neigt, vorweg auf.

In diesem ersten Schritt dürfen auch gerne auf einen Schlag verschiedenste Themenbereiche miteinander verknüpft werden, um die Diskussion auf eine multidimensionale, gerne …