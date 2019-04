«Meine Ehefrau hat mich jahrelang mit ihrer Jugendliebe betrogen»

Liebe Emma,



per Zufall habe ich herausgefunden, dass meine Frau fast täglich stundenlang mit einem Typen telefoniert. Anhand der Nummer habe ich herausgefunden, dass es sich um ihre erste Liebe aus Teenagerzeiten handelt. Ich habe sie damit konfrontiert und ihr klar gemacht, dass das für mich nicht geht.



Wir sind verheiratet und haben 2 Kinder. Sie hat es runtergespielt und mir gesagt, dass nichts laufe. Das war leider nicht die Wahrheit. Ich habe viel, viel später herausgefunden, dass meine Frau sich jede Woche mehrmals mit ihm getroffen hat.



Sie hat mir nie etwas erzählt. Als ich sie auch darauf ansprach, hat sie mir unter Tränen einen (!) Seitensprung mit ihm gebeichtet. Nach über 20 Jahren Beziehung hat mich das sehr verletzt und doch verzieh ich ihr den «einmaligen Ausrutscher», weil ich sie immer noch liebe.



Und jetzt wird's krass, denn wie ich viel später erst erfahren habe, hatte meine Frau mit diesem Typ über mehr als 4 (!) Jahre lang eine Affäre ... ! Sie trafen sich mehrmals wöchentlich zum Kaffee, Kino, Vögeln ... während ich entweder bei der Arbeit war, mich um unsere gemeinsamen Kinder (heute 10 und 13 Jahre) kümmerte oder am Sterbebett meines Vaters stand.



Wie gesagt, ich habe all die Jahre nichts bemerkt, sie tat so als wäre nichts. Anscheinend hat meine Frau dann irgendwann die Affäre beendet. Sie wollte unsere Beziehung danach einfach weiterführen als wäre nichts gewesen.



Seit ich die Tragweite dieser Affäre weiss, fühle ich mich ganz schlecht. Noch nie hat mich jemand derart verletzt. Ich fühle mich so erniedrigt und immer wieder kommen Gedanken, die ich nicht steuern kann.



Ich sehe mich am Sterbebett meines Vaters stehen und stelle mir vor, wie meine Frau es mit diesem Typen treibt. Ich bringe diese Gedanken nicht mehr weg. Mein enges Umfeld kann nicht verstehen, dass ich immer noch mit ihr zusammen bin. Wir tun so, als wäre nichts gewesen. Aber es ist und wird nie mehr sein wie es einmal war. Es ist aber auch nicht einfach, wenn man eine Familie ist.



Was soll ich nur machen?



Liebe Grüsse,

Peter