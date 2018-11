Leben

Emma Amour: Ich bin verheiratet und habe mit einem anderen gefingert



«Ich bin verheiratet und habe mit einem anderen gefingert – muss ich beichten?»

Liebe Emma,



ich bin verheiratet mit einem Mann, der nicht besser für mich sein könnte. Wir sind beste Freunde und wollen auch nächstes Jahr Kinder. Jetzt habe ich aber ein Problem. Meine Beziehung ist perfekt, bis auf den Sex.



Wenn wir Sex haben, ist dieser nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Ich dachte, ich komme damit klar.



Bis ich einen Mann kennen gelernt habe, bei dem ich an nichts anderes mehr denken kann als daran, wie er mich nimmt. Und zwar ohne Bedingung. Einfach hart und ehrlich.



Leider blieb es bisher nicht nur bei einer Fantasie, sondern wir haben schon eine Nacht ineinander geschlungen miteinander verbracht. Kein Kuss, kein Sex, nur Fingerspielchen. Aber ich kann nicht aufhören daran zu denken, was passiert, wenn er mich ganz in die Finger bekommt.



Kann man Sex von Beziehungen trennen? Sollte ich mir wegen solchen Gedanken ernsthaft Sorgen um meine Beziehung machen? Oder meiner Fantasie doch nachgeben?



Wenn mein Partner wüsste, was passiert ist, würde er sich sofort trennen. Das hat er mir schon immer klar gemacht.



Liebe Grüsse,

Carmen

Werte Carmen,

deine Zeilen berühren mich. Ich kenne viele Menschen in Langzeitbeziehungen, die zwar sehr glücklich mit ihren Partnern sind, jedoch über die fehlende Erotik und den immer gleichen und teils schlechten Sex klagen.

Ich würde mir wünschen, ich könnte dir den einen Tipp geben, der alle deine Probleme löst. Das kann ich aber nicht. Weil ich selber nicht weiss, wie man den Sex auf Dauer prickelnd und aufregend erhalten kann.

Bei den meisten Paaren in meinem Umfeld ist es so, dass sie sich zwar durchaus zu anderen hingezogen fühlen und auch einmal von Sex ausserhalb ihren Beziehungen träumen. Wirklich Fremdgehen tun die meisten dann aber am Ende doch nicht.

Du hast diese Grenze überschritten. Meiner Meinung nach passiert das in den meisten Fällen erst dann, wenn in der Beziehung/Ehe einiges mehr nicht mehr stimmt als «nur» der Sex, der nicht mehr so kickt.

Ich vermute, dass es dir nicht gelingen wird, auf Dauer Sex und Liebe zu trennen. Ich würde dir raten, den Lover sofort aus deinem Leben zu verbannen und dich auf deinen Mann und die Rückeroberung eures Sex zu konzentrieren.

Falls du das nicht schaffst, weil derweil nicht nur deine Libido, sondern auch zumindest ein Teil deines Herzens beim anderen Mann ist, führt wohl nichts an der Wahrheit und an der Aufklärung deines Mannes vorbei.

Versetz dich mal in seine Lage. Was würdest du von ihm wollen, hätte er mit einer anderen gefingert und würde sich zu der hingezogen fühlen?

Ich will dir zum Schluss noch etwas mit auf den Weg geben, das du vielleicht nicht gerne lesen wirst, aber: Horche mal tief in dich rein, bist du ganz sicher, dass dein Mann der Mann ist, mit dem du den Rest deines Lebens verbringen willst und mit dem du Kinder haben willst? Wenn ja, dann wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr die Kurve kriegt. Wenn aber nicht, dann hab den Mut, ihm deine Gefühle mitzuteilen und ihn loszulassen. Ihm und dir zuliebe.

Ich drück euch beiden die Daumen,

Und was würdest du Carmen raten?

