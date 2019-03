User unser, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, um einem Ereignis beizuwohnen ...

Zeki, der Meme-König der Schweiz

Zeki Bulgurcu ist der Mann hinter dem Instagram-Kanal «Swissmeme». Kaum ein Schweizer ist in den Sozialen Medien so erfolgreich wie er. Zeki hat geschafft, wovon viele träumen: Er verdient sein Geld damit, Internet-Star zu sein.

Ein altes Bauernhaus, die Fassaden in Holzverkleidung, die Fensterläden grün gestrichen. Weiter hinten in der Strasse steht ein schlanker, in die Höhe ragender Glockenturm, dessen farbloses Antlitz typisch ist für manch eine Zürcher Vorortsgemeinde. Die Haustüre befindet sich etwas versteckt um die Ecke, Zeki Bulgurcu kommt in Socken entgegen und führt die paar Treppenstufen hoch in die Wohnung.

Im Gang vor dem Fenster steht ein zwei Meter hoher Kratzbaum auf dem zuoberst eine Katze tief …