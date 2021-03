Leben

Coronavirus

Openair Schweiz 2021: Alle Absagen und wer noch hoffen darf



Welche Openairs bereits abgesagt wurden und für welche noch Hoffnung besteht

Am 13. März gaben mit dem Gurtenfestival in Bern und dem Openair St. Gallen gleich zwei Veranstalter ihre Absagen für den Sommer bekannt. Weitere werden folgen. Hier ein Überblick zur Lage des Festival-Sommers.

«Unsere Optionen für dieses Jahr sind ausgeschöpft. Wir sind ehrlich gesagt auch etwas erschöpft», schreiben die Veranstalter des Gurtenfestivals in Bern in ihrer Mitteilung vom Montag. Zusammen mit dem Openair St. Gallen sind es nun zwei weitere gewichtige Grossevents, die auch für den Sommer 2021 abgesagt wurden.

Doch welche Regeln gelten im Moment für Grossveranstaltungen? Welche Openairs und Festivals wurden bereits abgesagt? Und für welche besteht überhaupt noch Hoffnung? Hier alle aktuellen Informationen:

Welche Regeln gelten aktuell für Grossevents?

Bild: keystone

In der ganzen Schweiz gilt weiterhin ein Veranstaltungsverbot. Dieses wurde am 28. Februar 2020 erlassen und seither nie aufgehoben. Im Moment gelten folgende Regeln für private und spontane Veranstaltungen:

In Innenräumen sind maximal 10 Personen erlaubt

Draussen dürfen sich maximal 15 Personen treffen

Diese Regeln gelten nur für Treffen im Freundes- und Familienkreis

Welche Festivals und Openairs wurden abgesagt?

Bislang wurden für den Sommer 2021 offiziell folgende Events abgesagt:

Gurtenfestival:

Abgesagt am 22. März



Abgesagt am 22. März Openair St. Gallen:

Abgesagt am 22. März



Abgesagt am 22. März Greenfield:

Abgesagt am 10. März



Bild: KEYSTONE

Für welche Openairs besteht noch Hoffnung?

Diese Musikfestivals wurden bislang noch nicht abgesagt:

B-Sides Festival:

16. bis 19. Juni



16. bis 19. Juni Openair Frauenfeld:

7. bis 10. Juli

7. bis 10. Juli Montreux Jazz Festival:

2. bis 17. Juli



2. bis 17. Juli Paléo:

8. Juli bis 8. August

8. Juli bis 8. August Open Air Lumnezia:

22. bis 24. Juli

22. bis 24. Juli Blue Balls Festival:

23. bis 31. Juli

23. bis 31. Juli Heitere Open Air:

6. bis 8. August

6. bis 8. August Winterthurer Musikfestwochen:

11. bis 22. August

11. bis 22. August Open Air Gampel:

19. bis 22. August

19. bis 22. August Royal Arena:

20. und 21.​ August

20. und 21.​ August Zürich Openair:

25. bis 28. August

Bild: KEYSTONE

Was sagen die Veranstalter?

Manche Festivalveranstalter sind noch sehr optimistisch, was den Festival-Sommer 2021 angeht. Andere planen bereits Alternativen. Was für von den noch offenen Musikfestivals wissen:

Stand: 23. März 2021 Die folgenden Informationen basieren auf dem Wissensstand vom 23. März. Da es kurzfristig zu Änderungen kommen könnte, konsultiere für aktuelle Informationen jeweils die Website des Festivals.

B-Sides Festival:

Das Festival in Luzern soll stattfinden. Die Veranstalter wollen das Festivalgelände dafür in drei Sektoren aufteilen, die je 300 Besucher empfangen sollen. Sollte die Situation im Juni es zulassen, würden die Sektoren aufgehoben.

Openair Frauenfeld:

Das Programm ist bereits bekannt, die Vip- und Early-Bird-Tickets sind bereits ausverkauft. Trotzdem sind die Festivalveranstalter alles andere als zuversichtlich, wie dieser Instagram-Post zeigt:

Montreux Jazz Festival:

Bislang gibt es keine Neuigkeiten aus Montreux, ob und in welcher Form das Festival stattfinden kann oder nicht.

Paléo:

Das Paléo Festival in Nyon kann nicht in gewohnter Form stattfinden, schreiben die Festivalveranstalter auf ihrer Homepage. Doch es soll ein Alternativ-Event geben. Dieses wird auf sich über einen Zeitraum von einem ganzen Monat erstrecken und es sollen Konzerte und weitere Events in kleinerem Rahmen stattfinden. Die Veranstalter schreiben: «Sicher wird es anders als das übliche Festival, aber Seele und Geist von Paléo werden nach wie vor im Zentrum des Projekts stehen.»

Bild: KEYSTONE POOL

Open Air Lumnezia:

Bisher gibt es nur ein Datum und ein Line-Up. Ein Update soll aber bald folgen, schreiben die Veranstalter.

Blue Balls Festival:

Auch aus Luzern gibt es bislang keine Neuigkeiten. Eigentlich hätte am 21. April die Blue Balls Night stattfinden sollen, diese wurde aber aufgrund der aktuellen Situation in den September verschoben.

Heitere Open Air:

Auf der Website geben sich die Festivalveranstalter zuversichtlich: «Das 30. Heitere Open Air findet vom 6. bis 8. August 2021 statt.» Die meisten für 2020 geplanten Acts sollen nun dieses Jahr in Zofingen auftreten und einige haben dies bereits schriftlich bestätigt.

Bild: instagram

Winterthurer Musikfestwochen:

Die Musikfestwochen in Winterthur sollen definitiv stattfinden, schreiben die Veranstalter: «Wenn nicht in alter, dann in neuer Form.» Sollte sich die Corona-Situation in der Schweiz nicht verbessern, soll eine dieser beiden Alternativen durchgeführt werden:

Alternative 1:

Die Musikfestwochen finden nicht in der Altstadt, sondern an verschiedenen Orten mit Sitzplatzpflicht statt.

Damit sollen grosse Menschenansammlungen vermieden werden.

Die Musikfestwochen finden nicht in der Altstadt, sondern an verschiedenen Orten mit Sitzplatzpflicht statt. Damit sollen grosse Menschenansammlungen vermieden werden. Alternative 2:

Gelten bis im Sommer weiterhin strenge Auflagen für Veranstaltungen, sollen die Musikfestwochen mit kleinerem Programm und in noch kleinerem Rahmen stattfinden.



Am 26. April soll eine Entscheidung bezüglich der Varianten fallen.

Open Air Gampel:

Bislang steht auf der Homepage gross: «Findet statt!» Das Programm ist bereits bekannt und Tickets können gekauft werden. Trotzdem kommen die Veranstalter den Besuchern entgegen: Es können Tickets gekauft werden, die für die nächsten 1000 Tage (also für 3 Jahre) gültig sind. So würde man damit auch noch 2022 oder später Zutritt zum Festival erhalten.

Royal Arena:

Wir arbeiten zwar an der Planung aber mit angezogener Handbremse, sagt Co-Veranstalter Lukas Hohl-Jaramillo Anfang März zu SRF Virus. Die Entscheidung, ob das Festival durchgeführt werde, stehe auf der Kippe, so Hohl-Jaramillo weiter.

Zürich Openair:

Bislang gibt es auch für dieses Musikfestival keine News. Man kann sich jedoch für den Newsletter anmelden und wird informiert, sobald weitere Entscheidungen fallen.

Was sagt der Bund zu Grossevents im Sommer?

Ende Februar liess das Innendepartement von Bundesrat Alain Berset verlauten, Kultur- und Sportveranstaltungen könnten bis im Sommer wieder möglich sein. In welchem Ausmass und unter welchen Auflagen ist jedoch weiter ungewiss.

Zudem hat sich die Corona-Situation in den letzten Wochen in der Schweiz und Europa wieder verschlechtert. Die Fallzahlen steigen wieder. Trotzdem hält Berset an seiner ursprünglichen Prognose fest. Jedoch müssen dafür bis im Sommer genügend Menschen geimpft sein und es dürfen keine Mutationen auftauchen, die den Effekt der Impfung dämpfen.

