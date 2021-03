Lustige Tierbilder VIII: 36 Hundebilder, die beweisen, dass Hunde uns sehr ähnlich sind

Cute news everyone!

Es ist Freitag und ihr wisst, was das bedeutet: Wochenende! Cute News!

Anders als gewohnt wollen wir uns heute in einem Special nur auf den angeblich treusten Begleiter des Menschen konzentrieren – den Hund. Wir wollen zeigen, dass Hunde uns viel ähnlicher sind, als uns eigentlich bewusst ist.

Die Bilder zeigen Hunde in menschlichen Situationen. Und die Ähnlichkeit ist frappant. 😨