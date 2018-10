Klaas Heufer-Umlauf crasht Bierzelt – und begeistert mit Gabalier-Protestsong

Normalerweise sind Schlagersongs nicht gerade bekannt für tiefgründige Texte. Der Stern, der deinen Namen trägt und die atemlosen Nächte lassen grüssen. Hauptsache eine einschlägige Melodie, die im Bierzelt hemmungslos mitgegrölt werden kann.

Doch wäre es nicht möglich, einen Schlager-Hit zu schreiben, der gesellschaftliche Probleme anspricht?

Klaas Heufer-Umlauf hat für seine ProSieben-Show «Late Night Berlin» auf den Cannstatter Wasen in Stuttgart genau das ausprobiert. Zunächst hat der Entertainer auf dem Festgelände Leute befragt, was sie momentan am meisten beschäftige. Pflegenotstand, Sexismus und die humanitäre Katastrophe im Mittelmeer waren die Antworten.

Klaas Heufer-Umlauf kreierte mit diesen Thema eigene Lyrics, welcher er in der Melodie von Andreas Gabaliers Mega-Hit «Hulapalu» vortrug. Und tatsächlich die Meute im proppenvollen Bierzelt johlte munter mit und verlangte sogar eine Zugabe.

Heufer-Umlaufs Fazit: «4000 Besoffene haben gegrölt. Und zwar nicht ‹Ausländer raus› oder ‹Absaufen›, sondern über ‹Pflegenotstand› und gegen ‹Rassismus›. Alles, was ich dazu gebraucht habe ist ein fragwürdiges Outfit und ein Song von Andreas Gabalier. Denken Sie da mal darüber nach, Frau Merkel!»

Hier der ganze Text des Songs: