Frauen auf TikTok wünschen sich einen «Lazy Girl Job» – der Trend zeigt nicht die Realität

Auf TikTok geht gerade der «Lazy Girl Job» viral. Ein langweiliger Beruf soll dabei der Schlüssel zu einem glücklicheren Leben sein. Damit bedient der Trend ein Klischee, das nicht stimmt.

Vor einigen Jahren war auf Social Media die «Hustle-Culture» in voller Munde. Wer nicht um 5 Uhr aufstand, um 12 Stunden zu arbeiten und am Abend noch ins Gym ging, war faul. Jetzt geht auf TikTok der «Lazy Girl Job» viral, der gegen alles vorgeht, wofür die «Hustle-Culture» steht. Doch ist dieser Trend besser als dessen Vorgänger?

Bei einem «Lazy Girl Job» handelt es sich um einen Beruf, der so wenig Aufwand wie möglich benötigt. Etwa ein simpler Bürojob. Das erste Video, das auf der Plattform unter dem Hashtag #lazygirljob viral ging, war von der Creatorin Raeandzeebo. Darin meinte sie: «Ich liebe meinen Lazy Girl Job. Alles, was ich tue, ist das gleiche E-Mail copy & pasten, zwei Anrufe entgegennehmen, extra lange Pausen machen, noch mehr Pausen machen und ein super Gehalt bekommen.»

Der Clip hat knapp drei Millionen Aufrufe und hat zu einer ganzen Welle von weiteren Videos geführt. So gibt es momentan knapp fünf Millionen Beiträge zum «Lazy Girl Job» auf der Plattform.

Die Kommentare unter den Videos sehen immer ähnlich aus. «Diese Frau macht es richtig» oder «Wie bekomme ich so einen Lazy Girl Job? Ich habe meinen satt» heisst es etwa. Die TikTokerin Gabrielle_Judge, die sich selbst als «Anti Work Girlboss» bezeichnet, hat eine genaue Anleitung aufgenommen, wie man zu einem «Lazy Girl Job» kommt:

Langeweile und bitterer Unterton

Auch wenn viele der Tiktok-Userinnen vom «Lazy Girl Job» begeistert zu sein scheinen, schwingt in den meisten Videos auch ein bitterer Unterton mit. So haben sich viele der jungen Frauen für einen solchen Job entschieden, weil sie das Gefühl haben, dass es als Frau sowieso nicht möglich ist, Karriere zu machen. Oder zumindest nicht so wie ein Mann. Zudem sei der «Lazy Girl Job» zwar körperlich nicht anstrengend, dafür mental fordernd, da er total langweilig sei.

Einige haben sich aber gerade wegen der Langeweile für einen «Lazy Girl Job» entschieden. So meint ebenfalls Gabrielle_Judge, dass der Job nicht das sein sollte, was uns als Mensch ausmacht. Man soll sich einen langweiligen Job suchen, der viel Geld einbringt. So kann man sein Leben ausserhalb des Berufes geniessen und sich nebenbei etwas aufbauen, das einem wirklich erfüllt.

«Männer würden wahrscheinlich weniger selbstbewusst damit umgehen»

Doch möchte wirklich der Grossteil der jungen Frauen einen «Lazy Girl Job» haben?

Michael Hermann, der Geschäftsführer der Forschungsstelle Sotomo, meint dazu: «So ein Trend bringt immer auch etwas Wahres zum Ausdruck. Es gibt viele Frauen, aber auch viele Männer, die einen einfachen und doch gut bezahlten Job wollen». Das einzig Neue hier: «Diese Frauen beim ‹Lazy Girl Job›-Trend geben damit an, faul zu sein». Für Männer wäre das schwieriger und sie würden weniger selbstbewusst damit umgehen. Der TikTok-Trend ändere jedoch nichts daran, dass sich sehr viele Frauen und Männer engagieren in ihrem Job.