12 praktische Gratis-Apps für den Sommer



12 nützliche Gratis-Apps, die im Sommer nicht auf deinem Smartphone fehlen dürfen

«19 Grad»

Eine App für alle, die keine Lust darauf haben, zu einem See zu fahren, nur um dann festzustellen, dass das Wasser eiskalt ist.

So sieht die Anwendung aus:

Was kann die App?

Auf einer übersichtlichen Karte kann man ganz einfach die Temperatur fast aller Gewässer in der Schweiz ablesen. Wer möchte, kann sich einzelne Seen und Flüsse auch als Favoriten markieren.

19° Celsius wird dabei als Mindesttemperatur für ein angenehmes Schwimmerlebnis vorausgesetzt. Anhand dieses Wertes sind die verschiedenen Wassertemperaturen in zwei Farben unterteilt:

Blau: Dir wird vermutlich ein wichtiges Körperteil abfrieren.

Grün: Viel Spass beim Planschen!



«River App» Pegelstände

Wer Wassersportarten wie Kajakfahren, Rafting, Angeln oder Canyoning betreibt, wird diese Anwendung lieben.

So sieht die Anwendung aus:

Was kann die App?

«River App» bietet umfassende Infos zu Wasserständen von Flüssen aus 15 Ländern. In der App kannst du dich durch 15'000 Pegel durchklicken und wirst nur so mit Zusatzinformationen überflutet.

Nebst Basisfunktionen wie Favoriten erstellen und aktuelle Daten abrufen liefert die App beispielsweise auch historische Daten oder Infos, wo man am besten in einen Fluss einsteigen kann.

«Komoot»

Ein umfassender Tourenplaner für Wanderer, Velofahrer und Mountainbiker.

So sieht die Anwendung aus:

Was kann die App?

Der grosse Vorteil von «Komoot» ist, dass die App viele Funktionen vereint, für die man sonst drei, vier einzelne Apps benötigt.

Beispielsweise:

Artikel mit Tipps und Tricks, die dich inspirieren sollen, falls du nicht so recht weisst, wo dein nächster Trip hingehen soll.

Einen Routenplaner mit detaillierten, topografischen Karten, die auch offline nutzbar sind.

Routen können für Wanderungen, Fahrradtouren und Mountainbiking geplant werden. Du kannst sie sogar am Computer planen. Die Routen werden dann automatisch mit der App synchronisiert.

Integrierte Navigation mit Sprachfunktion.

Speziell an der App ist, dass sie eine soziale Komponente hat. So kannst du deine Touren und Fotos mit anderen Usern teilen oder bei bestehenden Routen Tipps und Fotos anfügen.

Kleiner Nachteil: Obwohl die App kostenlos ist, kann man nur eine Region gratis nutzen. Für den Anfang reicht das allerdings vollkommen.

«Uepaa!» 24h Sicherheit

Diese App holt bei einem Notfall Hilfe, selbst wenn du dazu nicht mehr in der Lage bist.

So sieht die Anwendung aus:

Was kann die App?

«Uepaa» ist vor allem für Personen sinnvoll, die oft alleine in abgelegenen Gegenden unterwegs sind. Die App stellt sicher, dass du bei einem Notfall möglichst schnell Hilfe erhältst. Um das zu gewährleisten, bietet «Uepaa» ein Sicherheitsnetzwerk aus drei Komponenten:

Deine persönlichen Notfallkontakte

Eine 24/7 Rettungszentrale mit über 450 Rettungspartnern weltweit

Alle Benutzer in deiner Nähe

Speziell ist vor allem der dritte Punkt. Kannst du nämlich nicht selbst Kontakt zu einer Notfallstelle aufnehmen, macht das die App für dich – selbst wenn kein Telefonnetz vorhanden ist. Allerdings klappt das nur, wenn genug Leute in der Nähe «Uepaa» ebenfalls installiert haben.

«UV Lens»

Nie mehr Sonnenbrand!

So sieht die Anwendung aus:

Was kann die App?

Wenn du nach einem sonnigen Tag immer aussiehst, als wärst du mit einem Hummer verwandt, solltest du dir «UV Lens» besorgen. Zu Beginn musst du nur ganz kurz festlegen, welcher Hauttyp du bist und schon versorgt dich die App mit sehr nützlichen Informationen.

Du erfährst zum Beispiel, wie lange du bei der aktuellen Sonneneinstrahlung rumlaufen kannst, ohne einen Sonnenbrand zu kriegen. Oder die App schickt dir eine Push-Nachricht, wenn es wieder Zeit ist, dich einzucremen.

«Pollen»

Eine der wohl umfassendsten Apps für Pollenallergiker.

So sieht die Anwendung aus:

Was kann die App?

Im Gegensatz zu vielen anderen Anwendungen versorgt dich diese App mit sehr praktischen Zusatzinfos. So kannst du zum Beispiel ein Pollentagebuch anlegen, wo du auch Informationen zu deinen Allergien hinterlegen kannst. Diese werden dann bei der dreitägigen Vorhersage berücksichtigt. «Pollen» gibt sogar eine Einschätzung ab, wie sehr deine Nase und Augen jeweils belastet werden.

Die App wird zwar von der Medizinischen Universität Wien bewirtschaftet, ist aber auch für die Schweiz verfügbar. Die Daten werden dabei von Meteo Schweiz bereitgestellt. Und wer ins Ausland fährt, kriegt auch Polleninfos aus Deutschland, Spanien, Grossbritannien, Schweden und dem Südtirol geliefert.

«Camping.info» 2018

Für Campingenthusiasten – egal ob mit Zelt oder Wohnmobil.

So sieht die Anwendung aus:

Was kann die App?

Diese App ist schon fast ein Overkill. Beinahe 23'000 Campingplätze aus 44 europäischen Ländern lassen sich mit «Camping.info» entdecken. Würdest du also jeden Eintrag nur eine Minute studieren, wärst du gleich einmal für zwei Wochen beschäftigt.

Um dir deine Entscheidung, welchen Campingplatz du besuchen willst, zu erleichtern, haben die Entwickler die App mit tausenden Fotos vollgestopft. Hinzu kommen noch Bewertungen in Form von Sternen und Kommentaren von einer Community, die 50'000 User umfasst. Einige Camping-Plätze kann man sogar in der 360°-Ansichten erkunden.

Selbstverständlich gibt es noch diverse Standardfunktionen wie die Möglichkeit, sich Favoriten zu erstellen oder Einträge zu teilen. Und auch Freizeitaktivitäten in der Nähe des jeweiligen Campingplatzes werden gleich mitgeliefert.

«Tent Finder»

Damit du an einem Festival immer weisst, wo sich dein Zelt befindet.

So sieht die Anwendung aus:

Was kann die App?

Eine einfache App für ein einfaches Problem: Du bist auf einem Festival und findest dein Zelt nicht mehr. Installierst du dir «Tent Finder», wird dir das nie mehr passieren. In der App hinterlegst du einfach die Koordinaten deines Zeltplatzes und schon navigiert dich die App jederzeit zurück zu deiner geliebten Schlafstätte. Praktisch: Den Standort des Zeltes kann man auch mit seinen Freunden teilen.

Was «Tent Finder» allerdings nicht beseitigen kann, sind die motorischen Einschränkungen, die es betrunkenen Leuten erschweren, ihr Smartphone respektive die App zu bedienen.

PS: Selbstverständlich lässt sich «Tent Finder »auch beim Camping einsetzen. Aber wer beim Campen sein Zelt nicht mehr findet, sollte sich vielleicht ein anderes Hobby suchen.

«Steak Mate»

Für Grillanfänger, die trotzdem das perfekte Steak braten möchten.

So sieht die Anwendung aus:

Was kann die App?

Nicht alle haben wirklich Ahnung, wie man sich das perfekte Steak brät. «Steak Mate» hilft dir dabei ganz diskret. Nachdem du alle nötigen Infos über dein Steak in die App eingegeben hast, sagst du ihr nur noch, wo du es brätst: auf dem Grill oder in der Pfanne. Danach kriegst du einen simplen Countdown angezeigt, der dir sogar noch sagt, wann du das Steak wenden und schliesslich vom Herd nehmen musst. Selbst die Ruhezeit des Steaks am Schluss wird von der App berücksichtigt.

«Star Walk 2» Free/Ads+

Für alle, die unserem nächtlichen Himmel etwas mehr Aufmerksamkeit schenken wollen.

So sieht die Anwendung aus:

Was kann die App?

Mit dieser App findest du ganz einfach heraus, wie all die Himmelskörper über dir genau heissen. Oder du lernst endlich die Sternenbilder auswendig und beeindruckst dein Date. Dazu musst du nur die App starten und das Smartphone in Richtung Himmel halten.

Star Walk 2 erkennt dann automatisch, welchen Bereich des Himmels du gerade mit deinem Smartphone anvisiert hast und blendet alle Infos zu den Sternen, Planeten und anderen Himmelskörpern ein.

Wer sich so richtig für die Gestirne begeistern kann, findet in der App noch viele nützliche Hintergrundinfos zu diversen Bereichen der Astronomie.

«Quick Zoll»

Superpraktisch, wenn du im Ausland einkaufen gehst und etwas verzollen musst.

So sieht die Anwendung aus:

Was kann die App?

Die App zeigt dir sehr übersichtlich an, welche Menge du von jeder Ware einführen darfst, ohne sie verzollen zu müssen. Sollte das trotzdem einmal nötig sein, kannst du das gleich in der App abwickeln: Einfach alle Artikel eintragen und dann gleich mit Kreditkarte oder Twint bezahlen.

Allerdings hat die App auch einen sehr grossen Nachteil: Alle Waren werden zum Normalsatz von 7,7 Prozent versteuert. Wer seine Lebensmittel also zum reduzierten Satz verzollen möchte, muss wie bisher beim Zollhäuschen vorbeischauen.

«Schweizer Pärke»

Mehr Infos über unsere wunderschönen Schweizer Pärke in einer App geht nicht!

So sieht die Anwendung aus:

Was kann die App?

Wenn man jetzt ganz kleinlich sein möchte, könnte man sagen, dass diese App wegen «Kamoot» (Punkt 3) eigentlich gar nicht nötig ist. Allerdings wird «Schweizer Pärke» vom Netzwerk der Schweizer Pärke betreut und diese wissen einfach noch ein bisschen mehr als «Kamoot». Zum Beispiel wo die spannendsten Routen in den Pärken sind, Tipps für Unterkunft und Verpflegung und natürlich ausführliche Parkportraits.

Wer es gern noch etwas interaktiver mag, findet in der App ein Sammelspiel. Dieses macht den Besuch der verschiedenen Pärke vor allem für Kinder noch spannender. Und es gibt sogar 60 Kochrezepte, die auf die Schweizer Pärke abgestimmt sind. Aber keine Angst: Murmeltiergulasch musst du nicht kochen.

