Leben

Digital

Teaser zu Stranger Things Staffel 3 wirft viele Fragen auf



Dieser Teaser zur Staffel 3 von «Stranger Things» wirft eine Menge Fragen auf

Die Netflix-Serie «Stranger Things» bleibt so geheimnisvoll wie eh und je: In der Nacht zu Montag veröffentlichten die Macher einen Teaser zu der dritten Staffel der gruseligen Science-Fiction-Mysteryserie um Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard) und den Rest der Crew.

Viel zu sehen gibt's in dem Teaser allerdings nicht: Im üblichen «Stranger Things»-Stil blendeten die Macher lediglich auf rot-schwarzen Hintergrund die Namen der geplanten Folgen ein.

Die Namen der Folgen lauten: «Suzie Do You Copy?», «The Mall Rats», «The Case of the Missing Lifeguard», «The Sauna Test», «The Source», «The Birthday», «The Bite» und «The Battle of Starcourt.» (TeenVogue)

Alle Folgen-Titel, aber wenige Antworten – so könnte man den mit Spannung erwarteten Teaser zusammenfassen. In den Kommentaren sind die Spekulationen der «Stranger Things»-Fans dennoch bereits voll ausgebrochen. Bei «The Bite» fragen sich die Fans: Wer wird gebissen? Und bei «The Birthday» ist natürlich die Frage: Wessen Geburtstag wird in der dritten Staffel der Netflix-Serie wohl gefeiert?

Auch die bisherigen Ankündigungen der Netflix-Serie waren bereits geheimnisvoll: Im Sommer zeigte die Streaming-Plattform geheimnisvolle Ausschnitte der Dreharbeiten zur dritten Staffel. In einem anderen Teaser wurde ein «Stranger Things»-Charakter in einer Szene als Eisverkäufer gezeigt.

Trotz der bisher dürren Informationslage können sich die «Stranger Things»-Fans kaum im Zaum halten: «Hört auf, ich schreie!», twitterte ein Serien-Fan. Dabei steht noch nicht mal ein offizielles Veröffentlichungsdatum der dritten Staffel der Thriller-Serie fest.

(pb)

Von wegen Netflix & Chill! So sieht es in Wirklichkeit aus Video: watson/Knackeboul, Lya Saxer

Abonniere unseren Newsletter