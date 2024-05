Es ist nicht alles Lasagna, Baby! Willkommen im ESC-Liveticker

Das Warten hat ein Ende: Heute geht es los mit dem ersten Halbfinale in Malmö. Wir begleiten das Musikspektakel im Liveticker. Für euch und mit euch. Be here, be dear!

Von den fünfzehn Ländern, die heute auf der Bühne ihr Bestes geben, werden es zehn ins Finale schaffen. Los geht es um 21 Uhr. Damit es mehr Spass macht, zählen wir auf eure Inputs: Eure emotionalen und hochqualifizierten Kommentare, Fotos von euch, euren Haustieren und euren Zimmerpflanzen beim Mitfiebern und Mitsingen sind herzlichst willkommen.