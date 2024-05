ESC: Niederlande von Generalproben ausgeschlossen

Darf nicht mehr proben: Der Niederländer Joost Klein. Bild: keystone

Es geht dramatisch zu und her am diesjährigen Eurovision Song Contest. So hat die EBU (European Broadcasting Union) untersucht einen «Vorfall» um den niederländischen Musiker Joost Klein – und schliesst ihn vorläufig von allen Proben aus. Dies geht aus einem Statement der EBU hervor:

«Wir untersuchen derzeit einen Vorfall um den niederländischen Künstler, der uns gemeldet wurde. Bis auf Weiteres wird er nicht proben. Wir haben dem zu diesem Zeitpunkt nichts hinzuzufügen und werden Sie zu gegebener Zeit auf dem Laufenden halten.»

Welcher genaue Vorfall hier gemeint wird, geht nicht aus dem Statement hervor, allerdings liegt die Vermutung nahe, dass es sich dabei um Kleins Verhalten während der Pressekonferenz am Donnerstag handelt. Der Niederländer hatte sich dabei mehrfach ungefragt zu Wort gemeldet und Zwischenrufe getätigt, die offensichtlich gegen die Israelische ESC-Künstlerin gerichtet waren.

Ausserdem hatte er sich, während eben diese das Wort hatte, demonstrativ eine niederländische Flagge über den Kopf gezogen.

Klein mit der Flagge über dem Kopf. Bild: esc

Allerdings ist es natürlich immer noch Spekulation, ob dies der erwähnte Vorfall ist. Die schwedische Boulevardzeitung «Aftonbladet» vermutet einen schwerwiegenderen Zwischenfall, der der Öffentlichkeit so bislang nicht bekannt ist.

Auch das Online-Portal «ESC-Kompakt» vermutet einen anderen Grund: Schliesslich sei Klein ja präventiv von den Proben ausgeschlossen worden, ohne dass das dabei das Ergebnis der Untersuchung abgewartet worden ist.

