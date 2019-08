Leben

Chantal Stäubli Chantal Stäubli

Heute vor 124 Jahren wurde Ignacio Anaya García in Acuña, Mexiko, geboren. Warum wir heute immer noch davon sprechen? Er war der Erfinder der allseits beliebten Nachos. Den Namen Nachos gab Restaurantbesitzer Anaya in Anspielung auf seinen Spitznamen.

Erfunden wurden die leckeren Tortillachips, wie alles Gute im Leben, durch Zufall. Als in Anayas Restaurant völlig überraschend eine grössere Gruppe Ehefrauen von amerikanischen Soldaten auftauchte und eine Mahlzeit verlangten, zauberte der Anaya kurzerhand aus einigen Resten die erste Portion Nachos in der Geschichte.

Das Gericht kam so gut an, dass es permanent auf dem Menu landete. Mittlerweile gibt es Nachos in allen Varianten. Was jedoch zu richtig guten Nachos auch heute noch dazu gehört? Der richtige Dip. Darum hier sieben Vorschläge zum selber Kochen:

Tomatensalsa

Zutaten für 4 Personen

Zutaten

200g Dosentomaten

2 rote Peperoni

1 grüne Peperoni

1 Zwiebel

1/2 Chilischote

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Zwiebel fein hacken. Chilischote halbieren, entkernen und in Streifen schneiden. Peperoni in kleine Würfel schneiden. Zwiebeln, Chili und Peperoni mit etwas Öl anbraten. Tomaten dazugeben und ca. 10 Minuten köcheln lassen. Tomatensalsa mit Salz und Pfeffer würzen.

Frischkäsedip

Zutaten für 4 Personen

Zutaten

300g Frischkäse

1/2 Bund Schnittlauch

1/2 Bund Petersilie

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Schnittlauch in feine Ringe schneiden. Petersilie fein hacken. Frischkäse in eine Schüssel geben und mit den Kräutern vermischen. Frischkäsedip mit Salz und Pfeffer würzen.

Aioli

Zutaten für 6 bis 8 Portionen

Zutaten

2 Knoblauchzehen

1 Ei

250 ml Olivenöl

Salz

Zubereitung

Alle Zutaten in eine Schüssel geben und miteinander vermischen.

Guacamole

Zutaten für 4 Personen

Zutaten

2 Avocados

1/2 Limette

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Avocados mit einer Gabel zerdrücken und alle restlichen Zutaten daruntermischen.

Tzatziki

Zutaten für 4 Personen

Zutaten

1 Gurke

150g griechisches Joghurt

1 Knoblauchzehe

1 TL Olivenöl

1 TL Zitronensaft

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Gurke schälen, der Länge nach halbieren, entkernen und an der Röstiraffel reiben. Raspeln in ein Sieb geben, mit Salz bestreuen und etwa 30 Minuten ziehen lassen. Joghurt mit Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer glatt rühren. Knoblauch dazupressen und mit den Gurken vermengen.

Pico de Gallo

Zutaten für 4 Personen

Zutaten

4 Peperoni

2 Chilischote

3 Zwiebel

5 Tomaten

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Zwiebeln fein hacken. Chilischote halbieren, entkernen und in kleine Stücke schneiden. Peperoni in kleine Stücke schneiden. Tomaten schälen. Zwiebeln, Chili, Peperoni und Tomaten miteinander vermengen und ca. 90 Minuten köcheln lassen. Regelmässig umrühren und mit Salz und Pfeffer würzen.

Käsedip

Zutaten für 4 Personen

Zutaten

10g Butter

10g Mehl

120 ml Milch

85g Cheddar

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Butter in einem kleinen Topf schmelzen lassen. Mehl unterrühren und kurz anbraten. Die Hälfte der Milch dazugiessen und solange Rühren, bis die Masse dickflüssig wird. Nun langsam den Rest der Milch zugeben und unter Rühren kurz einkochen lassen. Käse einrühren und mit Salz und Pfeffer würzen.

Darf natürlich auch nicht fehlen:

Nacho-Chips-Rezept

Zutaten für 4 Personen

Zutaten

400g Maismehl

300g Weizenmehl

500 ml Wasser

2 EL Olivenöl

Salz

Zubereitung

Alle Zutaten zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Teig in 8 Portionen teilen. Teig rund und hauchdünn auswallen und in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten. Fladen anschliessend in die klassische Dreiecksform schneiden. Dreiecke mit etwas Öl bepinseln und mit Salz und Paprika würzen. Chips bei 200 Grad für 10 Minuten im Ofen backen.

In diesem Sinne: ¡Buen provecho!

