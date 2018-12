Leben

Film

«Black Mirror»: Alles, was du über den Film wissen musst



«Black Mirror» wird zum Film – und das könnte richtig, richtig verrückt werden

Schon seit Wochen treibt die Fans von «Black Mirror» eine Frage um:

«Wann kommt endlich die fünfte Staffel?»

In der Vergangenheit hat Netflix die neuste Staffel immer im Dezember veröffentlicht, doch lange deutete nichts darauf hin, dass es auch in diesem Jahr so sein wird. Schliesslich wurde Ende November auf einem offiziellen Netflix-Twitter-Account ein Bild veröffentlicht, welches unter anderem eine «Black-Mirror»-Folge für den 28. Dezember ankündigte. Der Post verschwand allerdings schnell wieder, dennoch kochte die Gerüchteküche über.

Viele Zuschauer vermuteten hinter der Folge mit dem Titel «Bandersnatch» ein Weihnachts- oder Neujahrsspecial. Trotz des versehentlichen Leaks, liess sich Netflix nicht dazu hinreissen, das Datum offiziell zu bestätigen.

Auch auf Anfrage von watson gab man sich bei der deutschen Medienstelle ahnungslos:

«Bislang gibt es leider noch keine Infos, ob und wann eine fünfte Staffel von ‹Black Mirror› kommt, tut mir leid. Da können wir leider nicht helfen.»

Nun hat aber ein Reddit-Nutzer etwas herausgefunden, das die Fangemeinde gerade ein bisschen durchdrehen lässt: Der «Black-Mirror»-Titel «Bandersnatch» ist auf Netflix als Preview gelistet – und zwar in der Kategorie Film! Auch auf Netflix Schweiz kann man die Vorschau bereits abrufen.

Bild: Screenshot Netflix

Damit bestätigen sich Gerüchte, wonach Netflix sein «Black-Mirror»-Universum ausbauen möchte. Bisher gab es zwar durchaus auch Folgen in Spielfilmlänge, einen offiziellen Film hat Netflix aber noch nie veröffentlicht.

Es kommt noch besser

Inhaltlich scheint der Film in den 80er-Jahren angesiedelt zu sein. Dazu passt der Titel «Bandersnatch». Zwar handelt es sich bei dem Namen um eine Fantasiefigur aus dem Buch «Alice hinter den Spiegeln», allerdings gab es in den 80er-Jahren auch ein geplantes Videospiel mit diesem Titel.

Bild: Wikipedia

Dass dieses Videospiel als Aufhänger für die Geschichte dienen könnte, zeigt ein Tweet mit Bildern des Drehs, bei dem ganz klar ein 80er-Jahre-Setting zu erkennen ist:

The Black Mirror set builders on St George’s Walk Croydon have gone completely mad now. pic.twitter.com/gbWiyPEHyh — Tim Longhurst (@tim_longhurst) 25. April 2018

Ausserdem ist auch noch via Apple TV ein Vorschaubild aufgetaucht, welches den Gerüchten um den Inhalt durchaus Auftrieb verleiht:

Oh hello there, Black Mirror: Bandersnatch preview image on Apple TV! pic.twitter.com/0Fby9djPCw — Ebejeevezner Scrooge ⛄🎄🎅🎁❄️ (@jeeveswilliams) 19. Dezember 2018

Wirklich spannend könnte es aber werden, wenn sich die Berichte bewahrheiten, wonach es sich bei «Bandersnatch» um einen interaktiven Film handeln könnte. Die Zuschauer sollen also aktiv Einfluss auf die Handlung nehmen können. Wie das konkret aussehen könnte, ist allerdings unklar. Naheliegend wäre, dass man gewisse Auswahlmöglichkeiten hat, wie die Geschichte weitergeht. Beispielsweise könnte man entscheiden müssen, welche Abzweigung eine Figur mit dem Auto nimmt und so den Ausgang der Story beeinflussen.

Zu diesem Gerücht passt, dass «Bandersnatch» auf Netflix zuerst mit einer Laufzeit von fünf Stunden und zwölf Minuten gelistet wurde. Dabei könnte es sich um die Gesamtlaufzeit handeln, wenn man als Zuschauer jeden möglichen Handlungsverlauf guckt.

Bild: Netflix

Inzwischen wurde diese Info aber wieder entfernt und durch eine Fake-Laufzeit von zwei Minuten ersetzt.

Wie viel Wahres an diesen Spekulationen dran ist, werden wir am 28. Dezember erfahren. Ob dann auch endlich die fünfte Staffel online gehen wird, steht allerdings noch in den Sternen. Es könnte auch gut sein, dass der Film die fünfte Staffel ersetzt. In der Netflix-Serienvorschau für den Januar 2019, die watson vorliegt, ist «Black Mirror» jedenfalls nicht gelistet – auch wenn das natürlich überhaupt nichts heissen muss. (pls)

Netflix – von der Online-Videothek zum Streaming-Giganten:

«Black Mirror» in echt: China schafft Sozialkredit-System zur Bewertung der Menschen: Video: srf

