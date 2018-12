Leben

12 Weihnachtsfilme für gemütliche Feiertage – und wo du sie streamen kannst

Wer hat ihn nicht, seinen liebsten Weihnachtsfilm, den man zusammen mit der Familie über die Feiertage guckt. Damit du deine Weihnachtszeit etwas flexibler planen kannst, sagen wir dir, wo du die schönsten Weihnachtsfilme auf Abruf findest.

Die Klassiker

«Der kleine Lord»

Der siebenjährige Cedric «Ceddie» Errol lebt mit seiner Mutter in Amerika. Eines Tages überbringt ein Gesandter seines Grossvaters, dem englischen Earl of Dorincourt, eine Einladung. Ceddie soll zum Erben ernannt werden. Ceddie folgt der Einladung und besucht den Earl. Dort angekommen sieht er aber schnell, was für ein schlechter Mensch sein Grossvater ist – etwas, das Ceddie ändern möchte.

Die US-Amerikaner haben ihren Ebenezer Scrooge und die drei Weihnachtsgeister, wir haben den Earl of Dorincourt und seinen wundervollen Enkel. Es gibt wohl kaum einen schöneren Film, bei dem man jemandem bei seiner Wandlung zum Guten zuschauen kann.

Hier kannst du den Film streamen:

Flatrate: nicht verfügbar

Mieten: iTunes, Google Play



«Kevin – Allein zu Haus»

Die Grossfamilie McCallister fährt in den Urlaub und vergisst doch tatsächlich ihren Sohn Kevin zu Hause. Dieser freut sich zunächst über die sturmfreie Bude, doch seine Freiheit hat bald ein Ende, als zwei Einbrecher vor dem Haus stehen. Kevin muss nun alle Tricks anwenden, die er kennt, um die beiden davon abzuhalten, das Hab und Gut seiner Familie zu stehlen.

Auch den Weihnachtslausbuben schlechthin gibt es auf Abruf. Und wer dann gleich noch Lust hat, den zweiten Teil zu sehen, findet auch den auf den gleichen Plattformen.

Hier kannst du den Film streamen:

Flatrate: Netflix

Mieten: iTunes, Google Play, Hollystar, Ex Libris, Swisscom TV

«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel»

Seit dem Tod ihres Vaters hat es Aschenbrödel nicht leicht. Von ihrer Stiefmutter und deren Tochter wird sie wie eine Magd behandelt und das, obwohl ihr Vater auch ihr sein Gut hinterlassen hat. Erst als Aschenbrödel drei magische Haselnüsse geschenkt bekommt, nimmt ihr Leben plötzlich eine unerwartete Wendung.

Der europäische Märchenfilm schlechthin muss man jetzt endlich nicht mehr nachmittags um 15:00 Uhr auf SWR gucken. Um Abends, wenn es schön dunkel ist, macht das doch viel mehr Spass.

Hier kannst du den Film streamen:

Flatrate: Netflix

Mieten: iTunes, Google Play, Rakuten TV

«Schöne Bescherung»

Clark Griswold möchte nichts mehr, als Weihnachten in Ruhe mit seinen Liebsten verbringen. Doch stattdessen reiht sich ein Problem ans andere. Und als schliesslich auch noch so ziemlich alle Verwandten auftauchen, werden Clarks Nerven mehr als nur strapaziert.

Schauspieler Chevy Chase in seiner Paraderolle. Der Film ist der ultimative Weihnachts-Katastrophenfilm und findet bis heute immer wieder neue Fans.

Hier kannst du den Film streamen:

Flatrate: nicht verfügbar

Mieten: iTunes, Rakuten TV

«Ist das Leben nicht schön?»

George Baileys hat zeitlebens hart gearbeitet. Doch dann droht ihm eine Gefängnisstrafe, weil er Geld unterschlagen haben soll. Frustriert und überzeugt davon, dass die Welt ohne ihn besser dran ist, will er sich das Leben nehmen. Doch dann taucht der Engel Clarence auf und zeigt George, wie sehr ihn die Bewohner seiner Stadt brauchen.

1946 war der Film an den Kinokassen ein Flop, heute lieben wir ihn umso mehr. Wer einfach wieder einmal eine Geschichte braucht, die einem richtig das Herz erwärmt, guckt sich diesen Film an.

Hier kannst du den Film streamen:

Flatrate: Prime Video

Mieten: iTunes, Google Play

«The Nightmare Before Christmas»

Jack Skellington ist das Oberhaupt von Halloweentown. Jedes Jahr richten er und seine Schreckkumpane das bestmögliche Halloween aus. Doch der jährliche Trott nagt immer mehr an Jacks Motivation. Als er zufällig die Tür zur fröhlichen und farbigen Weihnachtswelt findet und hindurchtritt, kommt ihm die Idee, das so andersartige Weihnachtsfest dieses Jahr selbst auszurichten.

Der Weihnachtsklassiker von Tim Burton, den man einfach gesehen haben muss. Ja, auch wenn man Stop-Motion-Filme nicht mag!

Hier kannst du den Film streamen:

Flatrate: nicht verfügbar

Mieten: iTunes, Google Play, Rakuten TV

«Tatsächlich ... Liebe»

London, zwei Monate vor Weihnachten: Parallel und völlig unabhängig voneinander entwickeln sich zehn Geschichten über die Liebe, die sich am 24. Dezember alle miteinander verbinden.

Ein toller Weihnachtsfilm für Verliebte, Träumer und solche, die noch an das Gute im Menschen glauben wollen. Das Cast-Ensemble aus vorwiegend britischen Stars ist dabei ziemlich beeindruckend.

Hier kannst du den Film streamen:

Flatrate: Netflix, Prime Video, Swisscom TV

Mieten: iTunes, Rakuten TV

«Das Wunder von Manhattan»

Der Kaufhaus-Weihnachtsmann Kriss Kringel behauptet, dass er der echte Weihnachtsmann sei. Während die Erwachsenen ihn als Irren abtun, glauben ihm die Kinder alle bis auf eines. Die sechsjährige Susan glaubt Kriss nur, wenn er ihre drei Herzenswünsche erfüllt, schliesslich sollte das für den Weihnachtsmann kein Problem sein.

Eine wundervolle Feel-Good-Story, die zwischen «Kevin – Allein zu Haus» und «Schöne Bescherung» immer ein bisschen vergessen geht. Wer alten Filmen nicht abgeneigt ist, schaut sich das Original von 1947 an. Dieses ist auf iTunes und Google Play verfügbar.

Hier kannst du den Film streamen:

Flatrate: Netflix

Mieten: iTunes, Google Play

«Gremlins – Kleine Monster»

Der Junge Billy erhält von seinem Vater zu Weihnachten ein seltsames, pelziges Wesen geschenkt. Bei der Haltung gibt es nur drei Regeln, die unbedingt eingehalten werden müssen: Den Mogwai nie dem Sonnenlicht aussetzen, ihn kein Wasser berühren lassen und auf keinen Fall nach Mitternacht füttern. Natürlich bricht Billy schon bald jede der drei Regeln und was folgt, ist ein riesiges Chaos, das er schon bald nicht mehr unter Kontrolle hat.

Gremlins ist der Weihnachtsfilm für alle Fans des guten Gruselhumors. Fiese kleine Monster, die durch die dekorierte Nachbarschaft marodieren, sind einfach immer ein Genuss.

Hier kannst du den Film streamen:

Flatrate: nicht verfügbar

Mieten: iTunes, Pantaflix

Wer es lieber etwas neuer mag

«Arthur Weihnachtsmann»

Steve und Arthur, die Söhne des Weihnachtsmanns, sollen bald dessen Nachfolge antreten. Doch während Steve voll auf moderne Auslieferungsraumschiffe setzt, ist der junge Arthur eher beseelt von der guten alten Weihnachtstradition mit Schlitten und Rentieren. Als aus Versehen ein Kind sein Geschenk nicht erhält, macht sich Arthur daher genau mit diesem Gefährt auf, dem Kind sein Geschenk zu bringen.

Für viele noch immer ein Geheimtipp und einer der wenigen 3D-Animationsfilme des «Wallace and Gromit»-Studios Aardman. Der Film ist nicht nur sehr lustig, sondern wartet auch mit ein paar frischen Ideen auf.

Hier kannst du den Film streamen:

Flatrate: Netflix

Mieten: Google Play, Ex Libris, Hollystar

«Almost Christmas»

Nachdem das Oberhaupt der Familie Meyer gestorben ist, liegt es nun an Walter, dem Witwer der Verstorbenen, das Weihnachtsfest auszurichten. Doch als alle Verwandten schon Tage zuvor auftauchen, kommt es zu einem ganz schönen Chaos. Nun muss die Familie beweisen, dass sie auch ohne Walters Ehefrau zurechtkommt.

Wer es ein bisschen lockerer mag und auf Schadenfreude steht, sollte sich «Almost Christmas» anschauen. Sicher ein Film, in dem sich alle ein Stück weit wiedererkennen dürften.

Hier kannst du den Film streamen:

Flatrate: nicht verfügbar

Mieten: iTunes, Google Play, Swisscom TV

«The Christmas Chronicles»

Die Geschwister Kate und Teddy wollen beweisen, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Tatsächlich schaffen sie es, sich in seinen Schlitten zu schleichen. Doch dann sorgen sie für eine Bruchlandung und bringen so das ganze Weihnachtsfest in Gefahr. Zusammen mit dem Weihnachtsmann versuchen sie, die restlichen Geschenke zu verteilen und das Weihnachtsfest damit doch noch zu retten.

Frisch aus Netflix' Schnittraum. Für die grosse Eigenproduktion zum Thema Weihnachten hat man nicht nur das Produktionsteam von «Harry Potter» engagiert, sondern auch Alt-Actionstar Kurt Russell als Weihnachtsmann.

Hier kannst du den Film streamen:

Flatrate: Netflix

Mieten: nicht verfügbar

Hast du auch noch einen Weihnachtsfilmtipp? Dann ab damit in die Kommentarspalte!

