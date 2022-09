4 Monate nach dem Urteil: Ab heute gibt es den ersten Film zum «Depp vs. Heard»-Prozess

«Depp vs. Heard» war der Prozess des Jahres – Millionen Schaulustige verfolgten die Fehde zwischen zwei Hollywood-Millionären, die fast täglich im Livestream übertragen wurde. Im Juni folgte das Urteil, Johnny Depp wurde in den meisten Punkten recht gegeben.

Dass das Spektakel früher oder später verfilmt wird, war eine Frage der Zeit. Dass es aber so schnell gehen würde, damit haben wohl die wenigsten gerechnet: Nur gerade vier Monate später ist das nun der Fall. Und nein, die Dreharbeiten beginnen nicht jetzt – sie sind schon zu Ende. Heute erscheint der Film «Hot Take: The Depp/Heard Trial» auf Tubi. Der kostenlose US-Streamingdienst ist allerdings nur in den USA, Kanada, in Lateinamerika, Australien und Neuseeland verfügbar.

Der Trailer

Wer den Monster-Gerichtsprozess gesehen hat, den lässt der Trailer – gelinde gesagt – erstaunt zurück. Aber schaut selbst:

In erster Linie ist das wohl dem Umstand geschuldet, dass der Low-Budget-Film von einem Event erzählt, den die meisten noch ziemlich frisch in Erinnerung haben dürften. Das gilt natürlich auch für die Charaktere, weshalb es etwas verwirrend ist, die Schauspielerinnen und Schauspieler in diesen Rollen zu sehen – zu berühmt sind die beiden und zu deutlich hat man die Gesichter vor Gericht noch in Erinnerung.

Mark Hapka alias Johnny Depp betrinkt sich in einer rosaroten Bar. Bild: screenshot youtube/tubi

Der Trailer zeigt, was sich die Zuschauer des Prozesses bisher nur selbst imaginieren konnten: Scheinbar porträtiert er in Zeitsprüngen auch die schwierige Beziehung zwischen den Hollywood-Stars. Und das wirkt ziemlich dramatisch, nicht zuletzt aufgrund der aufbrausenden Musik. Johnny Depp ist dabei zugedröhnt in der Badewanne oder beim Trinken an der Bar zu sehen. Auch die berüchtigte Duschszene am Anfang ihrer Beziehung, von der beide Eheleute während ihrer Verhöre erzählt hatten, schaffte es in den Film – inklusive angelaufener Duschtüren.

Gemäss den beiden Schauspielern hat sich in der Duschszene, die sie für den Film «The Rum Diaries» drehen mussten, ihre Beziehung verändert – sie verliebten sich. Bild: screenshot: youtube/tubi

Die Schauspieler

Der Trailer stellt aber in erster Linie – und das dürfte am meisten interessieren – die Schauspielerinnen und Schauspieler vor.

«Johnny Depp» bekam von den Machern von «Hot Take» einige Lebensjahre geschenkt. Schauspieler Mark Hapka ist ganze 19 Jahre jünger als sein Original. Bild: screenshot youtube/tubi

Bild: screenshot youtube/tubi

Hauptdarsteller Mark Hapka ist «bekannt» aus dem Football-Drama «Blindes Vertrauen», Megan Davis alias Amber Heard durfte ihre Schauspielerfahrungen bei diversen Gastrollen in Serien machen.

Megan Davis als Amber Heard. Bild: screenshot youtube/tubi

Bild: screenshot youtube/tubi

Camille Vasquez, Depps Anwältin, die durch ihre Auftritte selbst eine gewisse Bekanntheit erlangte, wird von Melissa Marty verkörpert. Gemäss «filmstarts.de» hat es Marty in drei Folgen des «Grey’s Anatomy»-Spin-offs «Seattle Firefighters» geschafft.

Melissa Marty als Camille Vasquez. Bild: screenshot youtube/tubi

Bild: screenshot youtube/tubi

Ein erstes Fazit: «Hot Take» kann immerhin mit etwas auftrumpfen: Es ist der erste von wohl mehreren Filmen über den Prozess, die noch folgen werden. Hat man den Trailer angeschaut und sich erste Reaktionen zu Gemüte geführt, kommt man aber zum Schluss: Gut möglich, dass dies das einzige sein wird, was sich der Film auf die Fahne schreiben kann.

Die Reaktionen

«It's like they were trying to find the actors who look nothing like him and her.» «Es ist, als hätten sie versucht, diejnigen Schauspieler zu finden, die gar nicht so wie er und sie aussehen.» User auf youtube

«The only hot take here is the fact I'd rather re-watch six weeks of free, raw court footage than any money-milking, dramatized college project.» «Die einzige heisse Spur hier ist die Tatsache, dass ich mir lieber sechs Wochen lang kostenloses, unbearbeitetes Gerichtsmaterial ansehe als irgendein geldgeiles, dramatisiertes College-Projekt.» user auf youtube

«C`mon, we have all just seen the original less than 6 months ago, who needs a remake.» «Wir haben alle das Original vor weniger als sechs Monaten gesehen, wer braucht ein Remake.» user auf youtube

(lak)