Ob sich J.R.R. Tolkien tatsächlich daran stören würde, dass sein Lebenswerk nochmals hohe Aufmerksamkeit erlangt, ist eine andere Frage. Am Ende sollte man sich die Serie am besten wohl einfach selbst angucken, um sich anschliessend sein eigenes Bild zu machen.

«Die Ringe der Macht», wie die Serie heissen wird, spielt viele tausend Jahre vor den Ereignissen aus «Der Hobbit» und «Der Herr der Ringe». In dieser Ära sind einige wichtige Dinge passiert, wie etwa das Schmieden des einen Ringes, sowie die erste Schlacht der vereinten Völker gegen Sauron. Der zweite Trailer verrät nun einige Charaktere sowie auch Orte, die in der Serie vorkommen werden. Die Meinungen dazu in den Kommentaren gehen jedoch stark auseinander.

Das lange Warten hat ein Happy End: im zweiten Anlauf – zwanzig Jahre nach ihrer ersten Verlobung – haben Latina-Star Jennifer Lopez (52) und Hollywood-Schauspieler Ben Affleck (49) geheiratet. «We Did It» (Wir haben es getan), gab Lopez am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in einem Rundschreiben bekannt. In der Casino-Stadt Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada hätten sie sich nachts das Ja-Wort gegeben.