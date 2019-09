Leben

Film

Spider-Man kehrt für dritten Film zu Marvel zurück



Sony und Disney bestätigen: Spider-Man kehrt für dritten Film zu Marvel zurück

Worüber lange diskutiert wurde, herrscht jetzt Einigkeit: Spider-Man kehrt für einen Film ins Marvel Cinematic Universe (MCU) zurück.

Das wird die Fans mehr als freuen: Spider-Man erhält einen abschliessenden dritten Film innerhalb des Marvel Cinematic Universe (MCU). Wie «kino.de» berichtet, herrschte zunächst lange Uneinigkeit zwischen den Verantwortlichen von Sony und Disney, nun ist von den beiden Unternehmen bestätigt, dass es zu einer Spider-Man-Rückkehr ins MCU kommt.

Kevin Feige von den Marvel Studios lässt sich folgendermassen zitieren: «Ich freue mich, dass Spideys Weg im MCU weitergeführt wird. Ich und alle bei den Marvel Studios sind höchst erfreut, dass wir weiter daran arbeiten können (...) Er ist der einzige Superheld mit der Fähigkeit in verschiedenen Universen mitzuspielen, da Sony weiter an ihrem Spidey-Verse arbeitet. Man weiss nie, was die Zukunft bringen wird.»

Wie «kino.de» weiter schreibt, soll Sony Disney angeblich ein Angebot unterbreitet haben, das beinhaltet, dass die neue Zusammenarbeit Disney mit 30 Prozent an den Einnahmen der kommenden Spider-Man-Filme beteiligt. Zudem soll Venom, gespielt von Tom Hardy, dem MCU zur Verfügung stehen. Noch ist jedoch nicht klar, wie viel an diesen Meldungen wirklich dran ist. (rst)

Abonniere unseren Newsletter