Leben

Film

Neu in der Schweiz: 9 Filme und Serien zum Streamen



Diese 9 Filme und Serien kannst du neu in der Schweiz streamen Bild: Netflix

Der November bescherte uns nebst kalten Temperaturen auch jede Menge Serien und Filme, die nun auch in der Schweiz als Flatrate-Stream verfügbar sind. Wir haben neun Tipps für euch.

Neu verfügbare Serienstaffeln

«Narcos: Mexico»

Bild: Netflix

Mexiko in den 80er-Jahren: Der kriminelle Félix Gallardo übernimmt das Drogenkartell Guadalajara und will es zu einem Drogenimperium aufbauen. Gleichzeitig zieht der junge Familienvater Kiki Camarena von Kalifornien in die Stadt des aufstrebenden Drogenbarons. Der DEA-Agent soll dort eine neue Stelle antreten. Diese stellt ihn aber schon schnell vor Herausforderungen, denen er sich zuvor nicht bewusst war.

Neu aufgeschaltet: Staffel 1

Umfang insgesamt: 10 Episoden in einer Staffel

Verfügbar bei: Netflix

Hinweis: «Narcos: Mexico» sollte ursprünglich eigentlich die vierte Staffel zu «Narcos» sein. Allerdings wartet «Narcos: Mexico» mit einer komplett neuen Story auf und wird daher als Spin-Off vermarktet.

«The Missing»

Bild: BBC/Starz

Als Tony und Emily Hughes in Frankreich in den Ferien sind, verschwindet ihr Sohn spurlos. Weil die Polizei im Dunkeln tappt, engagieren Tony und Emily den Privatdetektiv Julien Baptiste, eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Trotzdem dauert es acht Jahre, bis schliesslich eine brauchbare Spur auftaucht, welche die Suche endlich beenden könnte. Getrieben von dem Wunsch, Oliver endlich nach Hause zu bringen, steigert sich Tony so sehr in die Suche, dass er dabei nicht nur sich, sondern auch seine Ehe zu zerstören droht.

Neu aufgeschaltet: Staffel 2

Umfang insgesamt: 19 Episoden in zwei Staffeln

Verfügbar bei: Netflix

«The Kominsky Method»

Bild: Netflix

Sandy Kominsky ist ein anerkannter Schauspieler, der früher beinahe gross rausgekommen wäre. Inzwischen hält er sich als Schauspiellehrer über Wasser, denn als Darsteller wird er kaum noch gebucht. Das liegt vor allem auch an seinem Freund und Agenten Norman, der wegen der Krebserkrankung seiner Frau kaum noch Zeit für seinen Job hat. Als die jüngere Lisa neu bei Sandy Unterricht nimmt, beginnt dieser eine Romanze mit ihr. Allerdings kommen ihm dabei immer wieder die typischen Probleme des Alters in den Weg, auch wenn Sandy diese nicht wahrhaben will.

Neu aufgeschaltet: Staffel 1

Umfang insgesamt: 8 Episoden in einer Staffel

Verfügbar bei: Netflix

«Das Boot»

Bild: Sky

Herbst im Jahr 1942: Der Zweite Weltkrieg tobt in ganz Europa. Der junge Kapitän Klaus Hoffmann und seine 40-köpfige Crew stechen mit dem neuen U-Boot 612 für eine Mission in See. Die engen Platzverhältnisse an Bord zehren schon bald an den psychischen und physischen Kräften der Crew, welche auch bald die Fähigkeiten ihres Kommandanten infrage stellt. Währenddessen gerät an Land die Übersetzerin Simone Strasser zwischen die Fronten der Deutschen und der Résistance.

Neu aufgeschaltet: Staffel 1

Umfang insgesamt: 8 Episoden in einer Staffel

Verfügbar bei: Sky Show

«Sick Note»

Bild: Sky

Daniel Glass ist ein notorischer Lügner, der mit seinem Umfeld nicht wirklich klar kommt. Doch als bei ihm Krebs diagnostiziert wird, behandeln ihn alle plötzlich viel netter. Glass geniesst das sehr, und da kommt es ihm natürlich äusserst ungelegen, als sich die Diagnose als falsch herausstellt. Also tut er, was er am besten kann: lügen. Doch die Aktion läuft schon bald immer mehr und mehr aus dem Ruder.

Neu aufgeschaltet: Staffel 1 und 2

Umfang insgesamt: 14 Episoden in zwei Staffeln

Verfügbar bei: Netflix

Filme

«The Ballad of Buster Scruggs»

Bild: Netflix

«The Ballad of Buster Scruggs» ist in sechs Segmente aufgeteilt, die alle eine eigene, abgeschlossene Geschichte im Wilden Westen erzählen:

Ein Sänger, der ziemlich begabt mit dem Revolver ist.

Ein angehender Bankräuber, der es vermasselt.

Ein Impresario und ein Künstler, die um die Welt reisen.

Ein Goldschürfer, der nach dem ganz grossen Fund sucht.

Eine Frau, die unerwartet die ganz grosse Liebe findet.

Mehrere Fremde treffen sich in einer Kutsche.

Laufzeit: 132 Mintuen

Verfügbar bei: Netflix



«A Ghost Story»

Bild: A24

Ein kürzlich verstorbener Mann kehrt als Geist in die Wohnung seiner trauernden Frau zurück. Verborgen unter einem Laken, begleitet er sie durch ihren Tag, um sie mit seiner Anwesenheit zu trösten. Unfähig, diesen Ort wieder zu verlassen, muss er bald feststellen, dass ihm seine geliebte Frau nach und nach entgleitet. Immer losgelöster, tritt er eine Reise durch den Kosmos seines eigenen Lebens an, an deren Ende er einen Ausweg zu finden hofft.

Laufzeit: 92 Minuten

Verfügbar auf: Sky Show

«Wallace and Gromit – Die Techno-Hose»

Bild: Aardman

Der Hund Gromit ist nicht gerade begeistert, als Wallace ihm zu seinem Geburtstag eine mechanische Hose schenkt. Diese soll nämlich fortan mit ihm Gassi gehen. Gleichzeitig vermietet Wallace eines der Zimmer an einen schweigsamen Pinguin. Dieser versteht sich auf Anhieb super mit Wallace, was Gromit nicht gefällt. Der misstrauische Hund findet auch bald heraus, dass der Pinguin etwas sehr Fieses im Schilde führt.

Laufzeit: 30 Minuten

Verfügbar bei: Amazon Prime Video



«Khook»

Bild: Trigon-Film

Hasan ist wütend: Weil er auf der schwarzen Liste steht, darf er seit Jahren keinen Film mehr drehen. Sein Hauptdarsteller wird ungeduldig und seine Familie findet ihn uninteressant. Kommt noch hinzu, dass in Teheran ein Mörder Filmschaffende enthauptet. Doch obwohl schon weniger bedeutende Regisseure als Hasan geköpft wurden, hat der Mörder es einfach nicht auf ihn abgesehen. Dabei ist er doch der Beste von allen!

Laufzeit: 109 Minuten

Verfügbar bei: Trigon Film Online-Kino

