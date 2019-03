Leben

Film

«Avengers: Endgame»: Neuer Trailer mit ganz vielen neuen Szenen



Der neue Trailer zu «Avengers: Endgame» ist da! Und es gibt jede Menge neue Szenen

«Captain Marvel» ist erst gerade in den Kinos gestartet, und schon kündigt sich der nächste Film aus Disneys Marvel-Universum an. «Avengers: Endgame» ist das grosse Finale der Geschichte, die Disney in den letzten zehn Jahren mit dem Marvel Cinematic Universe aufgebaut hat.

Im vierten Film der «Avengers»-Reihe muss die titelgebende Superheldentruppe mit dem Verlust mehrerer ihrer Mitglieder klarkommen. Das symbolisiert der neue Trailer mit diversen Rückblenden, die bis auf die Farbe Rot in Schwarz-Weiss gehalten sind.

Gleichzeitig müssen die verbliebenen Helden einen Weg finden, um das Chaos, das Thanos angerichtet hat, zu beseitigen. Eine zentrale Figur spielt nun anscheinend auch Hawkeye, der im dritten Film komplett gefehlt hatte. Wo er gesteckt hat und welche Rolle er bei den verbliebenen Avengers spielt, soll der vierte Film nun aufklären.

«Avengers: Endgame» ist der letzte Film der sogenannten Phase 3 des MCU und wird den Erzählbogen, der 2008 mit dem ersten «Iron Man»-Film begann, beenden. Bereits im Juli startet dann mit «Spider-Man: Far From Home» der nächste Marvel-Film und damit auch die 4. Phase des Marvel-Superhelden-Universums. Dieser nächste Erzählabschnitt soll bis 2022 andauern und sein Augenmerk vor allem auf das Erkunden des kosmischen Universums legen. (pls)

