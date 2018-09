Leben

Wie gut kennst du dich in der Welt von Harry Potter aus?



Wer in diesem Quiz nicht wenigstens einen Punkt schafft, ist ein hässlicher Muggel ⚡

Alles Gute zum 20. «Geburtstag», Harry!

Elisabeth Kochan, Gesa Mayr / watson.de

20 Jahre ist es her, dass «Harry Potter und der Stein der Weisen» im deutschen Buchhandel erschien – und wer heute behauptet, nicht zu wissen, wer Harry Potter sei, lügt.

Ob man nun von der ersten Stunde an Fan war oder erst durch die Filme dazu bekehrt wurde: Heute, am 1. September, dem Beginn des Schuljahres in Hogwarts, feiern wir alle den beliebtesten Zauberer der Welt – und das nun schon zum 20. Mal. Und trauern gleichzeitig darum, dass wir auch heute schon wieder nicht im Hogwarts-Express sitzen. (Der Zug ist wortwörtlich abgefahren.)

Happee Birthdae, Harry! Ist zwar nicht dein Geburtstag, aber wir feiern dich trotzdem! gif: giphy

Aber wie gut kennst du dich in Harrys Universum wirklich aus?

Vielleicht weisst du, wie Harrys Kinder mit vollem Namen heissen und welche die drei Unverzeihlichen Flüche sind – das ist schon mal ein guter Anfang. Hier kommt nun allerdings das Quiz der Quizze, die ultimative Sammlung an Fragen rund um Harrys Welt ... und wer hier mehr als 15 richtige Antworten schafft, ohne auch nur einmal zu googeln, darf sich reinen Gewissens als ultimativer Potterhead bezeichnen.

Also, Leute, los gehts! Voldemort ist auch schon voll in Partystimmung 🎉 gif: giphy

Wie viele der 20 Fragen beantwortest du richtig?

1. Ordne Rons Brüder nach ihrem Alter – vom jüngsten zum ältesten! wikia Fred, George, Percy, Charlie, Bill George, Fred, Percy, Bill, Charlie George, Fred, Percy, Charlie, Bill Fred, George, Percy, Bill, Charlie 2. Welcher dieser Schüler war nie ein Mitglied von Dumbledores Armee? warner bros Seamus Finnigan Anthony Goldstein Terry Boot Roger Davies 3. Welches dieser Bücher stammt nicht von Gilderoy Lockhart? warner bros «Wanderungen mit Werwölfen» «Erkundungen mit Einhörnern» «Gammeln mit Ghulen» «Abstecher mit Vampiren» 4. Welche Zutaten benötigt man für einen Vielsafttrank – abgesehen von einem Stück der Person, in die man sich verwandeln möchte? warner bros Aalaugen, Knöterich, Baumschlangenhaut, Dianthuskraut, Erumpent-Horn, Murtlap-Essenz Wellhornschnecken, Wolfswurz, Blutegel, Florfliegen, Schlafbohne, Rattenmilz Florfliegen, Blutegel, Flussgras, Knöterich, Zweihorn-Horn, Baumschlangenhaut Gänseblümchenwurzel, Zweihorn-Horn, Flussgras, Flubberwurmschleim, Feuersalamander-Blut, Diptam 5. In welcher Reihenfolge werden Voldemorts Horkruxe zerstört – zu denen auch Harry zählt? warner bros Tagebuch, Ring, Becher, Amulett, Diadem, Harry, Nagini Tagebuch, Ring, Amulett, Becher, Diadem, Harry, Nagini Tagebuch, Ring, Becher, Diadem, Amulett, Harry, Nagini Tagebuch, Ring, Amulett, Diadem, Becher, Harry, Nagini 6. Wie lautet das Endergebnis der Quidditch-WM 1994? warner bros Irland 170 – Bulgarien 160 Irland 160 – Bulgarien 150 Irland 180 – Bulgarien 170 Irland 150 – Bulgarien 140 7. Welche Schokofrosch-Karten fehlen Ron in «Stein der Weisen» noch? warner bros Morgana und Gregor der Kriecher Adalbert Schwafel und Cliodna Adalbert Schwafel und Cliodna Agrippa und Ptolemäus 8. Wer schrieb Harrys Schulbuch «Theorie der magischen Verteidigung» (fünftes Schuljahr)? Wilbert Slinkhard Miranda Habicht Kassandra Wablatschki Emeric Wendel 9. Wie sieht zu Beginn von Harrys sechstem Schuljahr das Gryffindor-Quidditch-Team aus? warner bros Harry Potter, Ginny Weasley, Alicia Spinnet, Oliver Wood, Jimmy Peakes, Demelza Robbins, Ritchie Coote Harry Potter, Ginny Weasley, Ron Weasley, Katie Bell, Demelza Robbins, Jimmy Peakes, Ritchie Coote Harry Potter, Ron Weasley, Angelina Johnson, Ginny Weasley, Katie Bell, Dean Thomas, Ritchie Coote Harry Potter, Jimmy Peakes, Demelza Robbins, Ginny Weasley, Ron Weasley, Alicia Spinnet, Ritchie Coote 10. In welchem Gringotts-Verlies lagert der Stein der Weisen? warner bros 511 687 713 835 11. Wie lautet die Lösung auf das Rätsel der Sphinx? «Erst denk' an den Menschen, der immer lügt, der Geheimnisse sucht und damit betrügt. Doch um das Ganze nicht zu verwässern, nimm von dem Wort nur die ersten drei Lettern. Nun denk' an das Doppelte des Gewinns, den Anfang von Nichts und die Mitte des Sinns, und schließlich ein Laut, ein Wörtchen nicht ganz, das du jetzt selbst von dir hören kannst. Nun füg' sie zusammen, denn dann wirst du wissen, welches Geschöpf du niemals willst küssen.» warner bros Schlange Kröte Spinne Käfer 12. Wie heisst der Song, den Celestina Warbeck im Radio singt, als Harry bei den Weasleys Weihnachten feiert? «Ein Kessel voller heisser, starker Liebe» «Brau' mir den Trank der Leidenschaft» «Dein Zauber hält mich warm heut' Nacht» «Du hast mein Herz verhext» 13. Womit rettet Harry Ron das Leben, als dieser unabsichtlich von Professor Slughorn vergiftet wird? warner bros Diptam Bezoar Murtlap-Essenz Amortentia 14. Mit welchem Zauberspruch sehen wir James Potter in einer Erinnerung Snapes Beine hochreissen? warner bros Sectumsempra Wingardium Leviosa Levicorpus Langlock 15. Welche Zauberstäbe gibt Ollivander Harry zum Probieren, bevor er den richtigen findet? warner bros Stechpalme, Phönixfeder, 11 Zoll, und Eibenholz, Phönixfeder, 13,5 Zoll Weinrebe, Drachenherzfaser, 10,75 Zoll, und Esche, Einhornhaar, 12 Zoll Weissdorn, Einhornhaar, 10 Zoll, und Walnussbaum, Drachenherzfaser, 12,75 Zoll Buchenholz, Drachenherzfaser, 9 Zoll, und Ahorn, Phönixfeder, 7 Zoll 16. Anhand welcher Gegenstände merkt sich Harry, wo er das Buch des Halbblutprinzen im Raum der Wünsche versteckt? warner bros Kessel, Besen, Basiliskenzahn Büste, Perücke, Diadem Feder, Verschwindekabinett, Becher Amulett, Zauberhut, Schwert 17. Welche der folgenden Personen ist kein Animagus? warner bros Minerva McGonagall Remus Lupin Rita Kimmkorn Sirius Black 18. Was liegt in der Auslage von Borgin and Burkes, als Harry dort versehentlich mit Flohpulver landet? warner bros Ein rubinbesetztes Schwert, ein Menschenschädel und eine Rolle Pergament. Eine Schale voll Knochen, ein vergilbtes Tagebuch und ein rostiger Dolch. Eine vertrocknete Hand, ein blutbeflecktes Kartenspiel und ein Glasauge. Ein prachtvoll verzierter Ring, eine zerrissene Schlangenhaut und ein fleckiger Handschuh. 19. Wessen Identitäten nimmt das Trio an, als sie in «Heiligtümer des Todes» das Ministerium infiltrieren? warner bros Bob Ogden, Amelia Bones, Reg Cattermole Reg Cattermole, Mafalda Hopfkirch, Albert Runcorn Yaxley, Reg Cattermole, Bertha Jorkins Reg Cattermole, Wilhelmina Raue-Pritsche, Augustus Rookwood 20. Wie toll ist bitte die «Potter»-Reihe? giphy So naja toll. Ziemlich toll. Sehr toll. HARRY POTTER IST MEIN MESSIAS!

Und, wie hast du abgeschnitten?

Und jetzt: Erkennst du all diesse Filme an nur einem Bild?

«Filme sind eine Verblödung der Gesellschaft!» Video: watson/Aiste Katkute, Emily Engkent

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

