«Terminator: Dark Fate»: Hier gibt's den Trailer zum sechsten Teil



Bild: Paramount

James Cameron bringt «Terminator» zurück. Hier ist der erste Trailer

Die «Terminator»-Reihe ist einfach nicht totzukriegen! Nachdem der fünfte Film des Franchises 2015 mehr oder weniger floppte, nimmt Terminator-Schöpfer James Cameron die Sache wieder selbst in die Hand.

Zusammen mit dem «Deadpool»-Regisseur Tim Miller verpasst er der Reihe sowas wie einen Neustart. «Terminator: Dark Fate» wird zwar eine Fortsetzung, schliesst aber direkt an «Terminator 2 – Tag der Abrechnung» an und ignoriert somit die Filme drei bis fünf.

bild: paramount pictures

Und wenn Cameron wieder die Zügel in die Hand nimmt, darf natürlich auch die Heldin aus den ersten zwei Teilen nicht fehlen. Schauspielerin Linda Hamilton kehrt als Sarah Connor zurück, um den Hightech-Robotern gehörig den Metallarsch zu versohlen. In der Hauptrolle werden wir Hamilton allerdings nicht mehr sehen, denn da muss sie einer jüngeren Generation an Action-Heldinnen Platz machen.

Ja, auch Arnie ist wieder dabei: Video: YouTube/Paramount Pictures

Dass «Terminator: Dark Fate» eine neue Hauptfigur einführt, ist verständlich, immerhin soll der sechste Teil der erste Film einer neuen Trilogie werden. In die Kinos kommt der Action-Streifen am 24. Oktober 2019.

(pls)

