Pokémon-Film: Neuer Trailer zu «Detective Pikachu» ist da!



Der zweite Trailer zu «Detective Pikachu» ist da – und er macht so richtig viel Spass



Mit «Detective Pikachu» kommt in diesem Frühling ein Realfilm aus dem Pokémon-Universum in die Kinos. Warner Bros. veröffentlichte am Dienstag den zweiten Trailer zum Streifen.

Wir wissen nicht, wie es euch geht, aber der Trailer macht verdammt viel Spass: Viel Selbstironie, Slapstick und Bonnie Tylers Achtziger-Hymne «I Need A Hero».

Hier noch in der Originalfassung, auf Englisch: Video: YouTube/Warner Bros. Pictures

Ryan Reynolds lieh dem knuffigen Pokémon seine Stimme und per «Motion Capturing» auch seine Mimik. Der 42-jährige Schauspieler hatte offensichtlich genau so viel Freude, Pikachu zu spielen.

Hier das Interview dazu: Video: YouTube/Ryan Reynolds

(as)

