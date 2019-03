Leben

Film

Netflix, Sky Show und Co.: Diese Serien und Filme kannst du neu streamen



7 Serien und Filme, die du neu streamen kannst – wenn du nicht eh draussen bist

Der Schnee ist weg, die Sonne lockt uns nach draussen. Dennoch reicht es vielleicht für den einen oder anderen Streaming-Abend. Wir haben auf den März zurückgeblickt und sieben Tipps für euch herausgesucht.

«Turn Up Charlie»

Bild: Netflix

Verfügbar bei: Netflix

Neu aufgeschaltet: Staffel 1

Umfang: 8 Folgen à 30 Minuten

Charlie ist ein DJ und One-Hit-Wonder, der verzweifelt versucht, wieder in den Charts zu landen. Doch ausser Gigs auf Hochzeiten und Freundschaftsdiensten ist da nichts. Doch dann zieht sein Freund zurück nach Grossbritannien. Dieser ist nicht nur berühmt, sondern hat auch eine weltbekannte DJane zur Frau. Und prompt wollen die beiden ihn für einen Job: Als Babysitter für ihre 11-jährige Tochter.

Mit «Turn Up Charlie» sehen wir den Filmstar Idris Elba wieder einmal in einer Serie. Dabei übernahm er nicht nur die Hauptrolle, sondern hat die Serie auch gleich mitentwickelt. Dabei ist «Turn Up Charlie» eine lockere Komödie und weniger bissige Satire.

Der «New Yorker» schreibt in seinem Review: «‹Turn Up Charlie› ist eine Art TV-Comedy-Mosaik: Brocken und Scherben von Binsenweisheiten werden von ernsten Momenten zusammengehalten.»

Das Online-Magazin «IndieWire» schreibt: «Es ist frustrierend, zu sehen, wie einen Künstler mit solchen Ambitionen sich für so etwas Simples hergibt. Sicher, es ist harmlos, aber es ist auch inkonsequent und unschön.»

«After Life»

Bild: Netflix

Verfügbar bei: Netflix

Neu aufgeschaltet: Staffel 1

Umfang: 6 Folgen à 30 Minuten

Tony hat ein wunderbares Leben, das in sich zusammenstürzt, als seine Frau an Krebs stirbt. Dem Suizid nahe, beschliesst Tony sein Leben umzukrempeln. Fortan geht er gleichgültig durch den Alltag und sagt was und wie er es will. Nur seine Freunde stehen ihm bei seinem Plan im Weg, denn diese versuchen mit allen Mitteln, den einst freundlichen Mann davor zu bewahren, jemand zu sein, dem alles egal ist.

Ricky Gervais produziert wieder einmal für Netflix. Dieses Mal eine Serie mit einem eher ernsten Grundton. Eine schwarze Komödie ist es dennoch. Nebst der Hauptrolle besetzte Gervais auch noch den Posten des Serienerfinders, Regisseurs und des ausführenden Produzenten. Nur der Posten des Kameramanns scheint er jemand anderem überlassen zu haben.

Das Filmmagazin «Flickering Myth» schreibt: «Auch wenn das Ende der Geschichte unglaublich vorhersehbar sein mag, ist der Weg dahin es mehr als Wert. Das alles dank einem Drehbuch, das gleichermassen witzig als auch überraschend menschlich ist.»

Die «New York Post» hält fest: «Dir wird ‹After Life› gefallen, wenn du ein Zyniker oder depressiv bist.»

«Black-ish»

Bild: ABC

Verfügbar bei: Sky Show

Neu aufgeschaltet: Staffel 1 bis 4

Umfang: 95 Folgen à 22 Minuten

Andre Johnson hat eigentlich alles, was er sich wünscht: eine tolle Familie, ein gesichertes Einkommen und ein grosses Haus. Der einzige Konfliktherd in seinem Leben ist seine Identität als Afroamerikaner, die er einfach ignoriert. Doch aus schlechtem Gewissen ringt er sich schliesslich dazu durch, seinen Kindern endlich etwas über ihr kulturelles Erbe beizubringen.

Bereits vier Staffeln hat diese Serie auf dem Buckel. Und dabei scheint «Black-ish» mit jeder Staffel besser zu werden. Obwohl die Serie als Sitcom angelegt ist, setzt sie sich mit kritischen Themen auseinander und vermittelt diese auf eine nicht belehrende Art und Weise. Dafür gab es auf Rotten Tomatoes für Staffel vier eine Wertung von 100 Prozent.

Das Online-Magazin «Vulture» meint: «Auf seine eigene, süsse Art ist diese Serie ein Meilenstein.»

Das Filmmagazin «Variety» schreibt: «In der Pilotfolge, neigt das Drehbuch zum Offensichtlichen und Vorhersehbaren, vielleicht auch, um die Prämisse zu etablieren.»

«Barry»

Bild: HBO

Verfügbar bei: Sky Show, Swisscom TV

Neu aufgeschaltet: Staffel 1

Umfang: 8 Folgen à 30 Minuten



Was macht man nicht alles, um über die Runden zu kommen? Auch der Ex-Marine Barry versucht, sich irgendwie durchzuschlagen. Immerhin verdient er in seinem Job als Auftragskiller nicht schlecht. Wirklich glücklich ist er damit aber nicht, denn seine wahre Leidenschaft gilt der Schauspielerei. Doch das extrovertierte Hobby ist nicht wirklich mit dem heimlichen Job von Barry vereinbar.

Was soll man da sagen? HBO versteht es einfach am besten, eine gute Serie abzuliefern. «Barry» ist dabei ein unterhaltsames Stück für alle, die schwarzen Humor lieben. Ein kleiner Wermutstropfen ist, dass die erste Staffel nur gerade acht Folgen à 30 Minuten umfasst. Eine zweite Staffel ist bereits unterwegs – allerdings noch nicht in der Schweiz.

Der «Guardian» schreibt: «Es funktioniert wegen dieser fabelhaften Nebeneinanderstellung eines perfekten Sturms aus Entsetzen und Heiterkeit.»

In der «Newsday» heisst es über die Serie: «Der dumme, verwirrte Barry ist langweilig und darum ist auch die Serie nach ihm benannt.»

«Die Stärke des Verlierens»

Bild: Netflix

Verfügbar bei: Netflix

Neu aufgeschaltet: Staffel 1

Umfang: 8 Folgen à 30 Minuten

Im Sport gibt es Sieger und Verlierer. Viele Sportler erleben eine Karriere, die Hochs und Tiefs hat. Doch es gibt auch Athleten, die immer nur einstecken müssen und am Ende immer als Verlierer dastehen. Diese Sportler, die immer wieder aufstehen müssen, gewinnen am Ende nur eines: innere Stärke.

Die Stärke des Verlierers ist eine Doku-Serie, welche sich mit acht Sportlern beschäftigt, die immer wieder gescheitert sind. Die wahren Geschichten werden dabei unter anderem mit Animationen zum Leben erweckt.

Der «Hollywood Reporter» kommt zum Schluss: «Insgesamt reichen die Episoden von dumm zu schockierend, von emotional bis hin zu inspirierend – und meistens sind sie sehr gut.»

«Hereditary – Das Vermächtnis»

Bild: A24

Verfügbar bei: Sky Show

Umfang: 128 Minuten

Als Annies Mutter, die gleichzeitig auch die Matriarchin der Familie war, stirbt, ist die Trauer gross. Doch schon bald stellt sich heraus, dass das Dahinscheiden der der alten Dame weitreichende Konsequenzen hat. Eine dunkle Präsenz scheint Einzug in das Haus von Annies Familie zu halten. Schon bald muss Annie tief in die Geheimnisse ihrer Vorfahren vordringen, um einem vererbten, grausamen Schicksal zu entgehen.

Ein weiterer Film aus dem Indie-Studio A24, welches in den vergangenen Jahren immer wieder mit kleinen Filmperlen aufwarten konnte. Dieses Mal versuchte man sich im Horror-Genre und hat angeblich einen ziemlich verstörenden Horror-Schocker abgeliefert. Ob das nur Marketinggerede ist, müsst ihr selbst entscheiden.

Das Filmmagazin «Three Imaginary Girls» schreibt: «Alles bei ‹Hereditary› ist perfekt: vom Casting über die Cinematography bis hin zum Killer-Score.»

Die Zeitung «The Spectator» schreibt: «Ein Ritt puren Horrors? Ich hatte viel schrecklichere Fahrten mit diesen riesigen Teetassen auf der Chilbi.»

«Liquid Truth»

Bild: trigon-film

Verfügbar bei: trigon-film Online Kino (Stream und VoD)

Umfang: 89 Minuten

Ruben ist ein beliebter und sorgloser Schwimmlehrer. Er liebt seinen Beruf, hat einen guten Draht zu seinen Schülern und geniesst das Leben. Das alles gerät aber aus den Fugen, als eine Mutter ihn in den sozialen Medien beschuldigt, ihren Sohn zärtlich berührt zu haben. Obwohl es keinerlei Beweise gibt, startet die Mutter online eine Hetzkampagne, die schon bald viral geht und Rubens Leben zu einem Albtraum werden lässt.

Ein Film aus Brasilien, der auf erschütternde Weise zeigt, wie soziale Medien heutzutage einen Menschen zerstören können. Regisseurin Carolina Jabor wirft mit ihrem sozialen Thriller ein Licht auf die Thematik, wie es bisher selten ein Film getan hat.

Das Filmmagazin «Variety» schreibt: «Alle Darsteller liefern eine ausgezeichnete Leistung ab. Vor allem Haupdarsteller de Oliveira, der die Wandlung seines Charakters von locker und selbstbewusst zu verwirrt und verstört perfekt trifft.»

Das Filmmagazin «Eye for Film» schreibt: «Obwohl die Weigerung des Films, sich auf die eine oder andere Seite zu schlagen, einige Zuschauer frustrieren dürfte, ist dies ein mutiges Stück, welches viel zu sagen hat.»

