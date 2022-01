Ein Funken Hoffnung besteht aber trotzdem: In einem Interview im Oktober sagte die Schauspielerin Eva Longoria, die in der Serie Gabrielle Solis spielte, dass eine Neuauflage infrage käme und sie die erste wäre, die sich dafür melden würde. (cst)

Die Serie handelt von den Erlebnissen der vier Nachbarinnen und Freundinnen Susan, Lynette, Bree und Gabrielle und deren Familien und Freunden. Im Mai 2018 wurde die Serie nach 180 Episoden in acht Staffeln beendet.

Ein neuer Tweet der Hausfrauen macht Hoffnung auf ein Comeback. Am Silvesterabend teilte der offizielle Twitter-Account der Serie ein neues Foto und schrieb dazu: «Verzweifelt warten wir auf 2022.»

Wäre dies nicht eine der besten Nachrichten 2022, wenn wir die vielen Geheimnisse, Verbrechen und verbotenen Romanzen an der Wisteria Lane bald wieder mitverfolgen könnten?

«Was? Warum bist du ein ganzes Jahr älter als dein Zwillings-Geschwister?» Diese Frage müssen Aylin und Alfredo in Zukunft wohl öfters klären. Denn die frischgeborenen Zwillinge feiern ihren Geburtstag nicht bloss an einem anderen Tag oder Monat, sondern unterscheidet sie gleich ein ganzes Jahr. Zumindest, was das Geburtsjahr betrifft.