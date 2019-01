Dieser neue «Game of Thrones»-Trailer verrät den Starttermin zu Staffel 8

Leben

Filme und Serien

Bild: hbo

Endlich könnt ihr anfangen, langsam runterzuzählen: Der US-TV-Sender HBO hat in der Nacht zu Montag das Startdatum der finalen «Game of Thrones»-Staffel enthüllt. Leute, die die 7. Staffel noch nicht gesehen haben, sollten besser nicht weiterlesen (es könnte Spoiler geben).

Mit der finalen achten Staffel wird die Fantasy-Serie des Autors George R. R. Martin in diesem Frühjahr ihr Ende finden.

Jetzt ist klar: Ab dem 14. April werden die abschliessenden sechs Episoden gezeigt.

Das gaben die Macher mit einem neuen Trailer bekannt. Video: YouTube/GameofThrones

In dem Teaser «Crypts of Winterfell» (zu Deutsch: Gruften von Winterfell«) ist zu sehen, wie drei der verbliebenen Stark-Charaktere Sansa und Arya Stark sowie ihr Halbruder Jon Snow in den Katakomben ihrer Heimat Winterfell auf die Statuen ihrer Ahnen treffen. Aussen vorbei bleibt Bruder Bran, der ja als «Dreiäugiger Rabe» vermutlich irgendwo anderswo beschäftigt ist.

In dem Trailer ist zu sehen, wie die drei Charaktere Rufe ihrer Vorfahren in der Grabkammer hören. Schlussendlich treffen sie in der Gruft auf ihre eigenen Statuen – ist das Schicksal der Starks damit besiegelt? Fragen über Fragen ...

Weitere Szenen aus der neuen Staffel sind jedoch nicht zu sehen. Die GOT-Fangemeinde rastet natürlich bereits aus – schliesslich ist die komplizierte Familiengeschichte der Starks eines der meist diskutierten Geheimnisse, die die HBO-Macher in der letzten Staffel wohl noch auflösen wollen.

Zum Abschluss soll es laut dem Magazin «Entertainment Weekly» zur grössten Schlacht der Fernsehgeschichte kommen.

Der Kampf gegen eine Armee von Untoten sei über Wochen im nordirischen Belfast gedreht worden. Allein die Dreharbeiten für die Aussenaufnahmen hätten 55 Nächte gedauert. Die Produktion der sechs finalen Episoden hatte im Oktober 2017 begonnen.

In Deutschland wird die finale Staffel zunächst bei dem Kabelsender Sky Deutschland zu sehen sein – mit einigen Monaten Verzögerung dann auch auf RTL II.

(pb/as/dpa)

1. Dein Traumberuf? KEYSTONE Armee-Mensch comments://435146696/421083 Prinzessin KEYSTONE Bundesrat KEYSTONE Bischof Shutterstock Lehrerin AP dapd It-Girl 2. Du stehst in der Warteschlange vor der Kasse im Supermarkt. Eine Person versucht sich augenscheinlich vorzudrängeln. Wie reagierst du? Ich nehme die Person in den Schwitzkasten, schreie ihr ins Ohr und leere den Warenkorb mit all ihren Einkäufen auf den Boden. Ich gehe mit dem Drängler einen Deal ein: Er darf sich hinter mich, aber vor alle anderen stellen. Dafür muss er die Hälfte meiner Einkäufe bezahlen. Mit meiner tiefen Stimme drohe ich der Person, sie zu bestrafen (so wie es das Gesetz will!), wenn sie sich nicht sofort wieder hinten anstellt. Ich frage die drängelnde Person, ob sie es denn eilig habe. Falls ja, lasse ich sie vor. Man muss einfach höflich miteinander kommunizieren. Ich lasse den Drängler vor. Nachdem er den Laden verlassen hat, raube ich ihn aus und zerreisse seine Kleidung. Eine Frechheit! Ich werde diese unverschämte Person ruinieren, ihre Bankkarte stehlen und ihre Kinder kidnappen. 3. Wärst du ein Tier, welches wärst du? shutterstock shutterstock shutterstock shutterstock shutterstock shutterstock 4. Durch welche Kriterien wählst du dir deine Freunde aus? Loyalität Liebenswürdigkeit Gleiches Gedankengut Sie müssen speziell / verrückt sein Ehrlichkeit und Tugendhaftigkeit Sozialer Status Unterwürfigkeit 5. Wo hättest du spontan am liebsten Sex? shutterstock im Wald shutterstock in einer Bibliothek shutterstock auf einem Thron wikimedia in einem Spitalzimmer shutterstock in einem prunkvollen Doppelbett shutterstock in einem schmierigen BDSM-Keller 6. Die Beziehung zu deiner Mutter? Ich bin eher auf meine Grossmutter fixiert. Ich kenne sie nicht. Sie ist die Beste. Beste, Beste, Beste. Und ich auch. Sagt sie. Sie hat mich verstossen. Ich verachte sie. Aber eigentlich ist sie mir egal. Ich mag sie. Sie ist ja schliesslich meine Mutter. Auch wenn sie etwas verrückt ist. Sie war eine edle Frau, und ich lebe jeden Tag in Vorsicht und Tugend, um ihre Ehre nicht zu verletzen. 7. Die Person, die dir am allernächsten steht – dein Partner, ein Geschwister, Mutter, Vater oder Freund – wird vor deinen Augen bewusstlos geschlagen. Deine Reaktion? imgur via reactiongifs via reactiongifs via reactiongifs via reactiongifs via reactiongifs Resultat

