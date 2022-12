Paramount+ ist in der Schweiz verfügbar – 4 Punkte zum neuen Streamingdienst

Neben Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+ und Sky gibt es nun einen neuen Streamingdienst-Anbieter in der Schweiz: Paramount+. Alles, was du dazu wissen musst, hier im Überblick.

Ein neuer Streamingdienst-Anbieter ist in die Schweiz gekommen. Paramount+ ist ab sofort in allen deutschsprachigen Ländern verfügbar. In den USA gibt es Paramount+ bereits seit 2021.

Welche Filme und Serien Paramount+ bietet und wie viel der Streamingdienst in der Schweiz kostet, erfährst du hier.

Angebot

Paramount ist in der Filmbranche seit Jahrzehnten eines der ganz grossen Studios. Entsprechend breit gefächert wird das Angebot, vor allem bezüglich Filmen, sein. Ab Dezember ist beispielsweise «Top Gun: Maverick», der erfolgreichste Film dieses Jahres, verfügbar.

«Top Gun: Maverick» ist auf Paramount+ verfügbar. Bild: Paramount Pictures

Weitere internationale Highlights des Anbieters sind «Scream», «Halo», «Star Trek», «Dexter» und «Yellowstone» und für Kinder Serien wie «SpongeBob», «Paw Patrol» oder «iCarly». Mit Spannung wird auch die Serie «Tulsa King» mit Sylvester Stallone erwartet, die in den USA seit Mitte November abrufbar ist.

Das grösste Verkaufsargument ist jedoch das «Star Trek»-Universum. Hier wird Paramount+ einige Serien und Filme im Angebot haben und sein Angebot vermutlich stetig erweitern. Ganz so, wie es Disney+ mit «Star Wars» macht.

Preis

Nutzerinnen und Nutzer können zwischen dem Monats- und dem Jahresabo wählen. Für das Monatsabo zahlt man 12 Franken im Monat, die ersten sieben Tage sind kostenlos. Beim Jahresabo läuft bis zum 8. Januar eine Spezialaktion für 90 Franken im ersten Jahr. Wer das Abo danach löst, bezahlt 120 Franken im Jahr (10 Franken im Monat).

Was Sky-Kunden wissen sollten

Filme wie «Top Gun», die von Paramount produziert wurden, sind ein Teil des Angebots von Sky. Diese werden auch weiterhin auf Sky verfügbar und Teil vom Sky-Cinema-Angebot in der Schweiz sein, sagte eine Sprecherin von Sky gegenüber watson. Die Filme werden also auf beiden Streamingdiensten für die Kundinnen und Kunden abrufbar sein.

Auf welchen Geräten ist Paramount+ verfügbar?

Bild: Shutterstock

Das Angebot wird im Browser ebenso verfügbar sein wie per App auf Android und iOS. Auch eine App für neue Samsung-TVs ist angekündigt. Für Spielekonsolen wie die Playstation wird es zum Start kein App-Angebot geben.

(cmu/watson.de)

