«Star Wars 9»-Regisseur gibt zu, dass es kein Konzept für die neue Trilogie gab 😱

Im Dezember 2019 kommt der letzte Teil der neuen «Star Wars»-Trilogie in die Kinos. Viele Fans blicken dem Event skeptisch entgegen, immerhin hat Disney mit «Die letzten Jedi» viele Anhänger der Weltraumsaga enttäuscht.

Regisseur Rian Johnson, der den achten Teil inszeniert hatte, lieferte sich nach dem Kinostart seines Films sogar heftige Wortgefechte auf Twitter, um seinen Film zu verteidigen. Viele Fans warfen Johnson vor, dass «Episode VIII» die Story des vorangegangenen Teils komplett über den Haufen werfen würde.

Disney schien daraufhin wieder auf Nummer sicher gehen zu wollen und engagierte J. J. Abrams als Regisseur für den neunten Teil. Abrams hatte bereits «Das Erwachen der Macht» gedreht, ein Film der von den Zuschauern grösstenteils positiv aufgenommen wurde.

Nun hat Abrams in einem Interview mit dem Business-Magazin «Fast Company» eine Aussage gemacht, welche die Theorie vieler Fans bestätigen dürfte. Im Gespräch mit dem Magazin sagte Abrams unter anderem, dass Rian Johnson das Drehbuch zu «Episode VIII» schreiben musste, ohne, dass überhaupt ein Gesamtkonzept für die gesamte Trilogie vorlag.

Tatsächlich hätten sich Abrams und Johnson vorher nie getroffen, um Ideen auszutauschen, sodass Johnson die Geschichte, quasi auf eigene Faust, einfach auf Basis von «Das Erwachen der Macht» fortführen musste. Zwar habe es einige Konzepte und Ideen gegeben, die vor Jahrzehnten entwickelt worden seien, aber ein roter Faden habe gefehlt. Dies sei dann auch ein grosses Problem beim Produktionsstart von «Episode IX» gewesen:

Weiterhin beschrieb der Regisseur, wie schwierig es nach Rian Johnsons Film war, die Story fortzuführen. Abrams meinte, dass sie zwar schon bei Episode 7 einige Ideen für die weitere Geschichte gehabt hätten, diese aber durch Episode VIII grösstenteils unbrauchbar wurden.